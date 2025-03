Serena Garitta ha perso tutti i soldi vinti al Grande Fratello? La verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serena Garitta, vincitrice del Grande Fratello nel 2004, ha rilasciato un’intervista a Leggo in cui ha confessato di non essere stata in grado di gestire il premio vinto, pari a 220mila euro. “Li ho buttati tutti”, ha dichiarato la 46enne, spiegando di aver comprato una casa a Roma con quei soldi, per poi rivenderla.

Le dichiarazioni di Serena Garitta

Garitta ha ammesso di non avere tuttora una grande capacità di gestire il denaro, preferendo vivere bene e senza pensare a mettere da parte. Nonostante ciò, si è detta grata al Grande Fratello, che le ha permesso di lavorare in televisione per vent’anni.

La vincitrice del reality ha anche raccontato di aver fatto un provino per Amici come ballerina e di aver tentato un concorso per entrare in banca, senza successo. Oggi, però, è contenta della sua carriera televisiva, anche se ammette di aver pensato, in passato, che sarebbe stato meglio avere una vita più lineare e solida.