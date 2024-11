Segreti di famiglia fa flop su Canale 5: torna La Promessa nel daytime?

Il cambio di programmazione che Mediaset ha effettuato negli scorsi giorni sui teleschermi di Canale 5 non sembra avergli portato fortuna. La decisione di sospendere Endless Love nel daytime pomeridiano per sostituirla con Segreti di famiglia non ha convinto il pubblico. Le vicende dell’avvocatessa e del procuratore non hanno conquistato i telespettatori, facendo registrare meno di due milioni di telespettatori, ascolti troppo bassi per la fascia. Di qui, Mediaset starebbe pensando ad una pazza idea ovvero riportare La Promessa sui teleschermi di Canale 5 dopo la decisione di spostarla su Rete 4, dove sta registrando un milione di telespettatore a puntata. Sulla rete ammiraglia Mediaset, le vicende di Jana e Manuel avevano ottenuto un boom di ascolti, tanto che il suo ritorno potrebbe non essere solo un’ipotesi.

La Promessa anticipazioni puntate dal 18 novembre su Rete 4

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa in programma dal 18 novembre in prima visione su Rete 4? Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna rivelano che Curro sarà finalmente eletto come barone de Linaja dopo essersi ristabilito in seguito alla grave ferita riportata alla battuta di caccia. Nel frattempo Jana interrogherà il dottor Abel che tuttavia rimarrà molto misterioso. Romulo e Maria, invece, avanzeranno delle richieste ai marchesi che saranno però ignorate. Catalina e Pelayo saranno pronti ad annunciare il loro matrimonio mentre il conte di Ayala rivelerà i suoi veri sentimenti a Petra. Quest’ultima e Ignacio poi decideranno di pianificare una vendetta contro Cruz, rea di aver pianificato la morte di Feliciano.