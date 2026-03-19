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Segnalazione: “A Manfredonia nel giro di poche ore il carburante è aumentato di 10 centesimi a litro”

Segnalazione: “A Manfredonia nel giro di poche ore il carburante è aumentato di 10 centesimi al litro. Cosa è avvenuto tra le 24 di ieri e le 8 di questa mattina? Semplicemente il Governo ha annunciato un taglio di 25 centesimi al litro che, con questo aumento sconsiderato e senza senso diventeranno 15 centesimi. Un taglio al taglio. Semplice, no? Questi pensano che siamo scemi…”