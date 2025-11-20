[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondi acconti Irpef: batosta per le partite Iva, addio alla rateizzazione

Dopo un biennio in cui i lavoratori autonomi avevano potuto usufruire del sistema a rate, l’esecutivo ha deciso il ripristino del versamento unico per il secondo anticipo Irpef. L’annuncio, arrivato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel question time a Montecitorio, ha spento le aspettative di chi auspicava un’ulteriore proroga della rateizzazione, modalità concessa nelle annualità 2023 e 2024.

Il motivo? Servono soldi. Il ministro Giorgetti ha infatti spiegato che le attuali esigenze di gettito rendono impossibile prorogare o rateizzare come accaduto nell’ultimo biennio l’acconto dell’IRPEF che dovrà dunque essere nuovamente versato dai contribuenti lavoratori autonomi in un’unica soluzione entro la fine di novembre. La sola deroga arriva dal calendario: si potrà pagare il primo dicembre anziché il 30 novembre dal momento che l’ultimo giorno cade di domenica.