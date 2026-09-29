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Seconda ambulanza presso il San Camillo de’ Lellis: un presidio da salvaguardare per la sicurezza del territorio

Il Sindaco e la Commissione Salute del Comune di Manfredonia esprimono ferma contrarietà alla paventata soppressione della seconda ambulanza del presidio ospedaliero San Camillo de’ Lellis. La decisione potrebbe essere definitiva nelle prossime ore: oggi, nel corso dell’incontro con l’assessore regionale alla salute, Pentassuglia, e i vertici sanitari della Direzione Generale ASL-FG, è stato indicato un termine di poche ore per la valutazione conclusiva.

La Commissione ritiene tuttavia necessario ribadire la propria posizione.

Ieri, alle ore 14.30, una delegazione della Commissione, insieme al sindaco, si è recata a Foggia, presso la sede della Direzione Generale, per incontrare la dott.ssa Dimatteo, il dott. Miscio e il dott. Colelli. Nel corso di un confronto teso, la delegazione ha espresso tutte le ragioni per la forte preoccupazione e avanzato una richiesta precisa: mantenere entrambe le ambulanze a servizio di Manfredonia e del territorio circostante.

La seconda ambulanza non rappresenta una dotazione superflua, ma un presidio essenziale in un’area vasta e complessa. Il servizio interessa anche Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Mattinata, in un contesto caratterizzato da distanze significative e collegamenti stradali che possono incidere sui tempi di intervento. Ridurre la disponibilità dei mezzi significa esporre il territorio al rischio di una minore capacità di risposta, soprattutto in presenza di emergenze contemporanee.

Questa prospettiva desta ulteriore allarme alla luce delle difficoltà strutturali e organizzative del San Camillo de’ Lellis. Un territorio già alle prese con tali criticità ha bisogno di rafforzare la propria rete di emergenza e assistenza.

Le esigenze organizzative devono trovare soluzioni compatibili con la tutela della salute e la tempestività dei soccorsi. Per questo chiediamo che l’ipotesi di soppressione venga abbandonata e che sia garantita la continuità del servizio.

In attesa della decisione definitiva, la Commissione proseguirà il suo lavoro ed è pronta a promuovere, insieme al sindaco e all’intera città, ogni iniziativa istituzionale e di mobilitazione civica utile a salvaguardare la tutela della salute dei cittadini.

Un ulteriore comunicato sarà diffuso domani per aggiornare la cittadinanza sull’esito delle interlocuzioni e sulle eventuali iniziative da intraprendere.

I componenti della Commissione:

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca