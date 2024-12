Se Villa Rosa diventasse un albergo? Lo studio dettagliato di una studentessa di Manfredonia

Se Villa Rosa diventasse un albergo? La suggestione supportata da una studio di Chiara Croce, una studentessa di Manfredonia fatto con la collega Asia De Matteis. Ed è cosi che la nota villa abbandonata dive ta “TENUTA VILLA ROSA” – Le studentesse di Interior Design al NABA la nuova accademia di Belle Arti di Milano hanno sviluppato un progetto fantasioso sulla nota villa abbandonata. Le immagini sono suggestive e riteniamo che le studentesse abbiano svolto un egregio lavoro.

Tenuta Villa Rosa – Spazio outdoor

“Un angolo di paradiso all’aperto, perfetto per vivere momenti indimenticabili. La piscina offre un’area di relax e svago. Un’altalena incastonata tra la natura invita al relax mentre si gode della brezza marina. La terrazza dedicata alla ristorazione, elegante e accogliente, offre il contesto ideale per pasti all’aperto con una vista mozzafiato. Le terrazze private, dotate di jacuzzi, sono il rifugio perfetto per momenti di intimità, regalando panorami spettacolari sul mare, un’esperienza ideale per immortalare ogni attimo con foto indimenticabili.”

“Benvenuti nella “Tenuta Villa Rosa”, un luogo unico dove l’eclettismo artistico si fonde con l’essenza della natura, creando un’atmosfera senza pari. Questa affascinante villa, immersa nel cuore di un paesaggio incantevole, diventa un albergo e spazio per cerimonie, dove l’amore è celebrato in ogni dettaglio. Villa Rosa è più di un semplice albergo; è un rifugio eclettico dove l’amore e la natura si intrecciano armoniosamente, creando un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno.”

Tenuta VILLA ROSA – Spazio indoor

TENUTA VILLA ROSA – Camere

“Ciascuna camera della Tenuta Villa Rosa è unica e stilizzata. Di ispirazione alle più belle e importanti ville eclettiche salentine, sono stati scelti con cura e in ogni minimo dettaglio i colori, le forme, i motivi geometrici e gli arredi rimanendo sempre fedele alle tradizioni e alle innovazioni. Per chi vuole concedersi una fuga romantica, circondati dalle bellezze del luogo e dall’amore, in memoria dei proprietari della Villa.

Vincenzo e Rosina.”

Tesi e progetto di: Chiara Croce e Asia de Matteis

Relatore: prof. Milco Carboni

@naba_design