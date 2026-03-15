Scuole chiuse lunedì 16 marzo per allerta meteo: l’elenco dei comuni che sospendono le lezioni

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Una nuova ondata di maltempo sta colpendo diverse zone del Sud Italia e spinge numerosi sindaci a disporre la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 16 marzo. Le decisioni arrivano dopo i bollettini diramati dalla Protezione Civile, che segnalano condizioni meteorologiche critiche con temporali intensi, forti raffiche di vento e rischio idrogeologico in varie aree del Paese.

Il provvedimento riguarda soprattutto Calabria e Sicilia, dove è stata diramata un’allerta meteo arancione per piogge persistenti e possibili fenomeni violenti. In altre regioni del Sud, come Basilicata e Puglia, è stata invece segnalata un’allerta gialla che indica una situazione di attenzione ma con criticità meno elevate.

Scuole chiuse 16 marzo 2026: perché i sindaci chiudono

Quando la Protezione Civile emette un’allerta meteo significativa, i sindaci possono decidere di sospendere le attività didattiche per motivi di sicurezza. L’obiettivo è ridurre gli spostamenti e prevenire eventuali rischi per studenti, docenti e personale scolastico, soprattutto nelle aree dove potrebbero verificarsi allagamenti, frane o forti raffiche di vento.

Il peggioramento del tempo è legato a una perturbazione che interesserà in modo particolare il Sud e le isole maggiori. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, rovesci temporaleschi e possibili fenomeni intensi che potrebbero causare disagi alla viabilità e ai trasporti.

Scuole chiuse in Calabria

In Calabria l’allerta arancione riguarda gran parte del territorio regionale. Proprio per questo diversi sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole per lunedì 16 marzo.

Tra i comuni che hanno già annunciato lo stop alle lezioni figurano:

Catanzaro

Lamezia Terme

Borgia

Cropani

Guardavalle

Sellia Marina

San Giovanni in Fiore

Rosarno

Satriano

Sersale

Si tratta di un elenco in continuo aggiornamento, perché le decisioni possono variare nelle prossime ore in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e ai nuovi bollettini della Protezione Civile.

Scuole chiuse in Sicilia

Anche in Sicilia diversi comuni hanno deciso di sospendere le attività didattiche per precauzione. Le ordinanze riguardano soprattutto alcune zone della Sicilia orientale, dove sono attesi temporali intensi.

Tra i comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole ci sono:

Acireale

Aci Castello

Giarre

Riposto

Mascali

Fiumefreddo di Sicilia

Aci Sant’Antonio

Buccheri

Noto

In questi territori le amministrazioni comunali hanno scelto la sospensione delle lezioni per tutta la giornata di lunedì, per ridurre i rischi legati al maltempo e consentire eventuali interventi di emergenza sul territorio.

Scuole chiuse 16 marzo 2026: elenco in aggiornamento

Come accade spesso in questi casi, l’elenco delle scuole chiuse può cambiare rapidamente. Alcuni sindaci potrebbero decidere la sospensione delle lezioni anche all’ultimo momento, dopo aver consultato gli aggiornamenti meteorologici e i bollettini della Protezione Civile.

Per questo motivo è consigliabile controllare sempre i canali ufficiali dei Comuni o delle scuole per verificare eventuali ordinanze pubblicate nelle ore precedenti all’inizio delle lezioni.