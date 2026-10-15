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Scuderia New Jolly Motors al via della 16ª edizione del Rally Porta del Gargano 2026 con Bergantino, Caruso e Fragassi

La Scuderia New Jolly Motors si prepara a essere protagonista della 16ª edizione del Rally Porta del Gargano 2026, appuntamento atteso dagli appassionati di motorsport e dal pubblico del territorio di capitanata, che vedrà al via due equipaggi di grande esperienza, supportati dal Team Colombi Racing.

La scuderia foggiana schiererà 3 vetture con l’obiettivo di affrontare la competizione da protagonista, confermando il proprio impegno nella promozione del rally sul territorio.

A guidare la formazione sarà il decano della competizione Giuseppe Bergantino, alis ùKINGdel Gargano affiancato alle note da Mirko Di Vincenzo, al volante della performante Škoda Rally2 preparata e seguita dal Team Colombi Racing. Un equipaggio che punta a esprimere come sempre tutto il proprio potenziale lungo le prove speciali garganiche.

Sempre con Colombi sarà presente il Campione Italiano in carica di categoria Armando Caruso, navigato da Cesare Monte, che prenderà parte alla gara a bordo della Mini Cooper RSTB evo 2026. Per Caruso, la partecipazione al Rally Porta del Gargano rappresenta come di consueto l’occasione per confermare la propria competitività e proseguire il percorso sportivo condiviso con la Scuderia New Jolly Motors. Terza vettura per il coriaceo Giuseppe Fragassiche con Gino Bondanese sarà sempre al via con la sua Renault Clio Williams a completare la formazione NJM.

“La presenza dei due equipaggi testimonia la volontà della scuderia di affrontare la manifestazione con una formazione diversificata, capace di competere in categorie differenti e di offrire spettacolo agli appassionati” – dichiara il Presidente Pietro Bernaudo – “Il Rally Porta del Gargano rappresenta inoltre un appuntamento particolarmente significativo per la New Jolly Motors, realtà profondamente legata al territorio pugliese e protagonista, negli anni, di numerosi successi sulle strade italiane”

Con Bergantino e Di Vincenzo sulla Škoda Rally2, la scuderia si presenta al via della sedicesima edizione con la voglia di lasciare il segno 11 in una delle manifestazioni più rappresentative del panorama rallistico garganico