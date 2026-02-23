Scrutatori per il referendum: la proposta di Agiamo, M5S e Sipontum

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SCRUTATORI PER IL REFERENDUM DEL 22-23 MARZO 2026: LA PROPOSTA DEI GRUPPI CONSILIARI AGIAMO. M5S E SIPONTUM

In vista del Referendum Costituzionale Confermativo in programma il 22 e 23 marzo 2026, i gruppi consiliari “Agiamo”, “Movimento 5 Stelle” e “Sipontum”, rappresentati rispettivamente dai consiglieri Massimiliano Ritucci, Gianluca Totaro e Antonio Tasso, presenteranno alla Commissione Elettorale una proposta volta a garantire trasparenza e pari opportunità nella selezione degli scrutatori.

La proposta, che sarà discussa nella riunione della Commissione prevista per questa sera alle ore 17, prevede l’adozione del sorteggio tra gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Manfredonia che manifesteranno la propria disponibilità a ricoprire l’incarico.

I candidati, laddove possibile, dovranno inoltre autocertificare la propria condizione di disoccupazione, inoccupazione o di studente, da intendersi come criteri preferenziali, entro il termine che sarà indicato.

L’obiettivo è favorire criteri di scelta equi e inclusivi, offrendo un’opportunità concreta a chi si trova in una situazione di maggiore necessità.