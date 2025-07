[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scritte sulla sede di Fratelli d’Italia a Manfredonia, arriva la condanna di Schiavone

Condanno con forza e senza alcuna ambiguità l’atto vile e incivile compiuto da ignoti a Manfredonia, presso la sede del circolo di Fratelli d’Italia, dove è stato imbrattato con un pennarello nero un manifesto con l’immagine della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, sulla vetrata della sede, è comparsa la scritta: “L’unico fascista buono è il fascista morto”.

Simili gesti non hanno nulla a che fare con il dibattito politico democratico e civile che deve svilupparsi in città. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a questi episodi.

Esprimo piena solidarietà a chi è stato colpito da questo gesto vile, la democrazia si difende ogni giorno, anche con la condanna chiara e decisa di ogni forma di violenza, verbale o fisica. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che stanno indagando per individuare i responsabili.

La libertà e il rispetto delle idee sono alla base della nostra Repubblica. Chi semina odio, troverà sempre la ferma opposizione di chi crede nei valori democratici.

Francesco Schiavone