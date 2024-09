Sconfitta di misura ed immeritata dell’under 19 di Mr Piccoli: Manfredonia-Matera termina 3 a 4

Il risultato più giusto tra gli under 19 del Manfredonia Calcio e quelli del Matera, sarebbe stato, a consuntivo, un pareggio. Invece, i ragazzi di Mr Piccoli rimediano immeritatamente la prima sconfitta stagionale contro il “più quotato” Matera, squadra che secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe essere la più accreditata per la vittoria finale.



Giocatori ospiti strutturati, con il trittico rappresentato dal 7, 8 e 9 di altro spessore tecnico e spina nel fianco della retroguardia locale. Un primo tempo nel quale il Manfredonia subisce tre reti ma non si sfalda e cerca di accorciare le distanze, riuscendovi, con Rignanese, Vairo e La Torre, che creano qualche scompiglio alla retroguardia del Matera, non proprio impeccabile in marcatura.

Manca al Manfredonia la convalida di un goal, apparso a tutti regolare, segnato da Vairo, su calcio di punizione diretto, con l’arbitro che prima convalida e poi richiamato dall’assistente 1, torna sui suoi passi, ravvisando un fuorigioco geografico di un attaccante locale, del tutto ininfluente, visto che la traiettoria del pallone era chirurgica nell’incrocio con il portiere che nulla avrebbe potuto fare.

Una buona prestazione che lascia ben sperare per il futuro. Amareggiato Mr Piccoli per i presunti torti arbitrali ma soddisfatto nel complesso della prestazione anche se occorre lavorare tanto per affinare l’intesa ma per questo c’è tempo.



Antonio Castriotta