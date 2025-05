[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scommesse sul calcio, coinvolto l’ex Manfredonia e Foggia Sau

Ammende e sanzioni da parte della FIGC per 4 calciatori e un magazziniere. Il motivo è legato alle scommesse su partite di Serie A, Champions League, Lega Pro e Mondiali. Tra i nomi, ci sono quelli di Pietro Martino, tesserato del Cosenza, e Marco Sau, ex Benevento.

Per l’ex Manfredonia e Foggia Sau

“Marco SAU, attualmente non tesserato (svincolato dal 1 luglio 2024) per la violazione dei

principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: – n. 3 scommesse il 19 maggio 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio S.r.l.)

attraverso il conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi

ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (campionati

di calcio professionistici europei);

– n. 115 scommesse dal 14 agosto 2022 al 2 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il

conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto

risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A e Serie B),

nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);

– n. 6 scommesse l’11 ottobre 2022 (quando era svincolato), attraverso il conto giochi n.

21939777 da lui stesso aperto con il concessionario Snaitech, aventi ad oggetto risultati relativi

ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (Champions League);

– n. 130 scommesse dal 23 gennaio 2022 al 14 giugno 2022 (quando era tesserato per il

Benevento Calcio) attraverso il conto giochi 15226-1386895 da lui stesso aperto con il

concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati

nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell’ambito UEFA (campionati di calcio

professionistici europei e competizioni UEFA);

– n. 4833 scommesse dal 5 agosto 2022 al 15 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso

il conto giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi

ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie

B e Lega Pro) e nell’ambito UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni

UEFA);

– n. 2 scommesse il 2 marzo 2023 (quando era tesserato per il Feralpi Salò) attraverso il conto

giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad

oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (campionati di

calcio professionistici europei);

– n. 7 scommesse il 9 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento) attraverso il conto

giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML Group Limited, aventi

ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA

(competizione UEFA);

– n. 29 scommesse dal 7 settembre 2022 al 13 gennaio 2023 (quando era tesserato svincolato)

attraverso il conto giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML

Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito

della FIGC (Serie A) e nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e

competizione UEFA);