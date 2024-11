Schiavone: “Piani urbani della Mobilità Sostenibile a Manfredonia”

L’amministrazione La Marca, con delibera di giunta nr. 55 il Comune di Manfredonia, ha dato atto di indirizzo per la candidatura ad un bando regionale circa la concessione di contributi per la redazione o monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), progetto del sistema della mobilità di una città.

La visione di città che abbiamo in mente prevede certamente la realizzazione di questo piano, necessario per coordinare al meglio le infrastrutture di trasporto, la regolazione del traffico, il sistema dei parcheggi e la logistica per la distribuzione delle merci.

Il fine è quello di migliorare la qualità della vita della nostra citta, riducendo le emissioni inquinanti e migliorando il sistema complessivo dei trasporti, dando vita ad un percorso di mobilità sostenibile e concreto, coordinato sull’intero territorio.

Lo ha scritto su Facebook l’assessore Francesco Schiavone