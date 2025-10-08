Scelto il candidato presidente del centrodestra per la Puglia: è Luigi Lobuono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LOBUONO CANDIDATO DEL CDX, D’ATTIS (FI): “UN IMPRENDITORE GENEROSAMENTE A SERVIZIO DELLA PUGLIA. FORZA ITALIA CONVINTA AL SUO FIANCO”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Luigi Lobuono è il candidato presidente del centrodestra: un imprenditore generosamente a servizio della Puglia. Un amico, un signore e un uomo delle istituzioni dall’etica cristallina che saprà attrarre anche oltre i partiti. Gigi è stato da sempre coerente con i valori del centrodestra che lo sosterrà lealmente e con passione perché, come dico sempre, le battaglie già perse sono quelle che non si fanno. Abbiamo le idee e la motivazione per raccontare alla Puglia una visione alternativa di futuro e lo faremo. Da oggi inizia la campagna elettorale e Forza Italia, con le sue liste di candidati, sarà al fianco di Gigi contro un centrosinistra che ha gestito la nostra Regione a colpi di malgoverno e politiche clientelari. Proporremo una Puglia libera e diversa, equa e solidale, concentrata sullo sviluppo e sulla crescita economica. Forza Gigi, Forza Italia, Forza Puglia!”.