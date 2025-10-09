ManfredoniaStoria
Scavi Siponto, emergono nuovi edifici medievali sovrapposti alle strutture romane
Proseguono gli scavi a Siponto. Nella zona della chiesa medievale e del cimitero sovrapposti all’anfiteatro romano. Si colgono allineamenti di muri delle strutture medievali allineati con i sottostanti muri romani che emergono con sempre maggiore evidenza.
Anche nel nuovo saggio, nei pressi della casa cantoniera, si prosegue con l’indagine di edifici medievali, quasi sicuramente pubblici considerando la qualità delle murature, sovrapposti con le strutture romane ipoteticamente riferibili alla zona del foro.