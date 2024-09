Scarpe da sposo: guida alla scelta delle calzature più adatte

L’abito da sposo è fondamentale, ma deve essere valorizzato da calzature adeguate; in caso contrario, anche il più elegante degli outfit rischia di risultare fuori luogo. Il guardaroba maschile in genere è formato da pochi elementi, e proprio questa è la ragione per la quale è fondamentale dedicare la massima attenzione a tutti i particolari. Con il trascorrere degli anni il settore fashion offre tendenze sempre nuove, spesso valorizzate da soluzioni moderne; ma non per questo le opzioni più tradizionali vanno accantonate o messe da parte.

Quali sono le migliori scarpe da sposo

Scelto l’abito, il futuro sposo deve essere bravo a identificare l’abbinamento più adatto con le calzature e in generale e tutti gli accessori. Ci sono stili che godono di apprezzamenti variabili a seconda delle mode del momento, ma una certezza costante è rappresentata dal modello Oxford, che con tutta probabilità costituisce il tipo di calzatura più comune per i look da uomo. Come fare a distinguere queste scarpe dagli altri modelli? Semplice: è sufficiente guardare all’allacciatura, che è chiusa. Eleganti e precise, le scarpe Oxford sono contraddistinte da un taglio in punta, almeno nella loro versione più classica; non mancano, ad ogni modo, versioni alternative con motivi intagliati, vero e proprio sinonimo di versatilità. Non c’è dubbio, però, sul fatto che le Oxford rappresentino le calzature più eleganti nell’immaginario comune, e possono essere abbinate sia a un tight che a un abito su misura.

Il modello Derby

Il modello Derby è una proposta alternativa non meno invitante; la differenza con le scarpe Oxford va rintracciata, come accennato, nell’allacciatura delle stringhe, che in questo caso è aperta e garantisce un look sportivo. Le Derby di solito vengono scelte dai futuri sposi che intendono optare per uno stile giovanile e informale, seppur sempre elegante, come dovrebbe essere qualunque cerimonia di nozze. E come dimenticare in questa rassegna i mocassini? Moderni e però classici, hanno un carattere estroso che abbatte qualunque convenzione: la soluzione ideale per chi non sa rinunciare al glamour. Nel corso degli ultimi anni, i mocassini sono stati protagonisti di molteplici rivisitazioni e sono stati spesso personalizzati, con varianti ricamate, colorate o in velluto. Se è vero che i mocassini non possono essere considerati scarpe tipiche per un matrimonio, ciò non vuol dire che tale opzione debba essere esclusa a priori, a maggior ragione nel caso di sposi che desiderano seguire le ultime tendenze.

Attenzione ai colori

Qualunque sia il modello per cui si decida di optare, è molto importante prestare la massima attenzione ai colori e dunque agli abbinamenti. Per evitare errori fastidiosi, si può propendere per un look ton sur ton. Gli esperti raccomandano di non affiancare mai scarpe nere a un abito blu e viceversa. D’altro canto le palette cromatiche a cui si può attingere, nel caso delle calzature da sposo non sono molte, e l’offerta è piuttosto ridotta. Le scarpe blu e quelle nere sono quelle che vanno per la maggiore, visto che si tratta delle cromie più basiche che hanno il pregio di poter essere abbinate a una grande varietà di stili. Se si è in cerca di alternative un po’ più coraggiose, ciò che conta è puntare sull’armonia. Oltre che per i colori, questo discorso vale anche per i materiali. Sobrie ed eleganti, le calzature in vitello spazzolato che presentano un fondo in cuoio fanno della versatilità il proprio tratto peculiare; decisamente più formali sono, invece, le scarpe in vernice. Per essere sempre alla moda il consiglio comunque è di non rinunciare a pellami pregiati e tessuti jacquard.

