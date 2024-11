Scamarcio a Belve ed il particolare piccante su quella volta con la Bellucci

Scamarcio e le confessioni hot a “Belve”: tra Monica Bellucci, Benedetta Porcaroli e qualche “reazione involontaria”

Riccardo Scamarcio, protagonista della puntata di Belve di martedì 19 novembre, ha svelato retroscena intriganti del suo lavoro e della sua vita privata, tra scene sexy, amori e confidenze senza peli sulla lingua. In un’intervista con la pungente Francesca Fagnani, l’attore ha raccontato con un sorriso malizioso un episodio hot che lo ha visto protagonista con Monica Bellucci sul set di Manuale d’amore 2.

Scamarcio parla della Bellucci e dell’episodio Hot sul set

“Un’esperienza morbida“, ha scherzato Scamarcio, descrivendo alla conduttrice la celebre scena di sesso con l’attrice, “ma siete mai stati 7 ore a fingere un amplesso? A un certo punto… siamo pur sempre fatti di carne e ossa!” E mentre il pubblico ride, lui confessa: “Possono succedere anche reazioni involontarie!”

Una scena che, seppur complicata da recitare, ha scatenato la gelosia di molti uomini, come ricorda Scamarcio, che ammette con ironia: “Mi sono attirato l’odio di tanti, ma posso ricambiare, ci mancherebbe!” Per chi pensava che fosse tutto facile, l’attore chiarisce che, nonostante la “morbidità” dell’esperienza, restare passivi per ore non è proprio uno scherzo.

Scamarcio a Belve – www.ilsipontino.net

Scamario e le droghe ammette “Ho provato quasi tutto”

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel corso dell’intervista, Scamarcio ha anche parlato della sua carriera, esprimendo un po’ di amarezza per il fatto di non aver mai ricevuto premi di rilievo. “Ho pestato troppi piedi tra produttori e registi“, ha ammesso, rivelando uno dei retroscena più scomodi del suo cammino. E riguardo le droghe? “Ho provato quasi tutto, ma non è mai diventata una dipendenza“, ha detto con disarmante sincerità.

Sul fronte sentimentale, poi, Scamarcio ha fatto un’uscita che ha fatto sussultare i fan: “Oggi sono innamorato” – un chiaro riferimento alla sua attuale relazione con Benedetta Porcaroli. Alla domanda se avesse più sofferto o fatto soffrire in amore, l’attore non ha avuto dubbi: “Ho più sofferto…“, aggiungendo subito dopo un sorriso enigmatico. E riguardo alle dichiarazioni della madre, che ha espresso felicità per la sua storia d’amore con Benedetta, Scamarcio ha fatto una risata: “Le è stata estorta!” ma non ha esitato a confermare il suo amore per la giovane attrice.

Un Riccardo Scamarcio decisamente più frizzante e spensierato, lontano dall’immagine del divo serio e tenebroso che ci ha abituato a vedere. E se pensate che con lui non ci siano sorprese, aspettate di ascoltare tutte le rivelazioni che ha in serbo per il pubblico.