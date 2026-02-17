[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Screenshot

Oggi la città si prepara a vivere una delle giornate più attese del Carnevale: la grande sfilata attraverserà il lungomare e le principali vie cittadine tra musica, coreografie e carri allegorici. Scuole, associazioni e gruppi sportivi sfileranno in ordine prestabilito, con punti di ritrovo segnalati da appositi cartelli per facilitare l’organizzazione.

L’apertura sarà affidata alla Banda Città di Manfredonia, che partirà dal Bar The Owl (Il Gufo) e darà ufficialmente il via al corteo.

Apertura del corteo

1. Banda Città di Manfredonia – Bar The Owl (Il Gufo)

2. Mini Majorettes Manfredonia – Pizzeria Vista Mare

3. Majorettes Manfredonia – Nautica Guglielmi

4. Mini Majorettes e Banda – Pizzeria Re Manfredi

Scuole in sfilata

• I.C. Don Milani Maiorano – Lungomare (fronte parco giochi)

• I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta – Lungomare (fronte parco giochi)

• I.C. De Sanctis – Mozzillo – Lungomare (fronte statua Re Manfredi)

• Carro “Non Solo Arte” – Parco giochi

• I.C. Perotto – Orsini – Croce – Inizio viale Miramare

• I.C. San Giovanni Bosco – Giordani – Chiosco “Alba del Re”

Gruppi e carri allegorici

• Gruppo Ars Manfredonia & C. – Ingresso Castello

• Gruppo Coltiviamo l’Amicizia – Torrione

• Gruppo Sport Born – Pescheria Frontemare

• Carro “La Carovana dei Sogni” – Parco giochi

• Gruppo Maschere e Sogni – Bar Sopramare

• Gruppo ASD Lala – Ingresso gradinata est

• Gruppo La Fenice – Ingresso spogliatoi stadio

• Gruppo Il Faro – Chiosco “Il Gatto e la Volpe”

Il passaggio davanti al suggestivo Castello di Manfredonia sarà uno dei momenti centrali della manifestazione, tra musica e coreografie.

Informazioni utili

Ogni gruppo troverà il proprio cartello nel punto assegnato e resterà in attesa fino alla partenza.

I due carri allegorici entreranno direttamente in fila dal punto in cui sostano già da domenica.

I genitori potranno riprendere i bambini man mano che i gruppi termineranno il percorso.

Una giornata di festa e partecipazione collettiva che, come ogni anno, trasformerà Manfredonia in un grande palcoscenico a cielo aperto.