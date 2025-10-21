Sarah Scazzi: anatomia del caso Avetrana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel pomeriggio afoso del 26 agosto 2010, in un angolo della provincia di Taranto, uscì di casa una ragazza di quindici anni con l’ingenuità dei programmi estivi e la speranza di un tuffo al mare. Poche centinaia di metri – il percorso tra la sua abitazione e quella della cugina – e poi il silenzio: non sarebbe più tornata. Il piccolo comune di Avetrana mutò all’improvviso in scenario di ricerche, microfoni, telecamere, curiosità. L’ombra della cronaca riempì ogni vicolo, ogni casa, ogni sguardo.

La verità, intanto, procedeva con passo lento: confessioni, ritrattazioni, processi, attenzioni mediatiche.

Il caso divenne specchio di un Paese intero, capace di trasformare un dramma privato in fenomeno collettivo. Nei quarantadue giorni che separarono la scomparsa dal ritrovamento del corpo, Avetrana divenne un simbolo della perdita e della spettacolarizzazione. Questo dossier ne ripercorre le tappe, i documenti e le metamorfosi, senza giudizio, restituendo la cronaca nella sua essenza più nuda: fatti, luoghi, tempi, conseguenze. La memoria, quando è sorretta dalla precisione, diventa rispetto; e raccontare, in questo caso, significa anche rimettere ordine nel dolore.

Sarah Scazzi: il pomeriggio della scomparsa

Era un giovedì, di quelli in cui la calura estiva sospende il tempo. Le strade di Avetrana erano quasi deserte; solo le cicale rompevano l’afa. Sarah Scazzi, capelli chiari e passo leggero, uscì di casa poco dopo le due del pomeriggio per raggiungere la cugina Sabrina Misseri. Dovevano andare al mare. Il tratto che separava le due abitazioni non superava i settecento metri. Quel percorso, apparentemente innocuo, divenne il confine tra l’infanzia e l’abisso. Le ricerche iniziarono poche ore dopo. La famiglia lanciò l’allarme, gli amici si mobilitarono, la piazza divenne punto di raccolta. In pochi giorni Avetrana si trasformò in un set a cielo aperto, con i mezzi della protezione civile, i carabinieri, i volontari.

Il nome di Sarah rimbalzò nei telegiornali, sulle pagine dei quotidiani, nei social appena nascosti dell’epoca. La sua fotografia – un volto pulito, familiare – divenne l’emblema di una scomparsa inspiegabile. Col passare delle ore, le ipotesi si moltiplicarono: fuga, sequestro, incidente. Ma nulla trovava riscontro. E più il tempo avanzava, più il paese cadeva nel silenzio, quel silenzio denso che precede lo svelamento.

Le settimane dell’ansia: un paese in attesa

Nei giorni seguiti alla scomparsa, Avetrana mutò ritmo. La vita ordinaria si piegò a un tempo diverso, fatto di attese e sopralluoghi, di tapparelle che si alzavano presto per osservare la strada, di mormorii sull’angolo della piazza. La fotografia di una ragazza con il sorriso aperto comparve sugli alberi, sulle bacheche della chiesa, sulle vetrine. Volontari con pettorine fluorescenti si ritrovavano all’alba per il setaccio del territorio, suddivisi in squadre: uliveti, strade poderali, muretti a secco, casolari abbandonati, canaloni. I primi giorni portarono la convinzione che ogni indizio potesse valere: uno zainetto visto da qualcuno, una bicicletta confusa tra le altre, un profilo di auto “simile” a ciò che qualcuno ricordava. La cronaca di paese si trasformò in raccoglitore di microsegnali, quasi sempre inconsistenti; eppure ogni voce veniva ascoltata. La famiglia forniva orari, abitudini, piccole manie utili a definire il quadro. Nacque un percorso codificato: punto di ritrovo, briefing con forze dell’ordine, perimetro da battere, rientro e report serale. Col passare delle ore, la temperatura emotiva cambiò. La speranza di un allontanamento volontario lasciò posto alla paura. L’assenza del cellulare, il mancato contatto con amici e parenti, l’assenza di prelievi o tracce digitali riconoscibili composero un profilo di scomparsa a rischio. Nel frattempo, l’eco mediatica allargava gli orizzonti: testate nazionali, siti online, tg di rete inserivano Avetrana nell’agenda fissa, alimentando domande e attenzione. Le serate, specie quelle infrasettimanali, divennero luoghi di veglia civile. Qualcuno lasciava un lumino sotto il pannello con la foto, altri sostavano in silenzio. Nelle case, i salotti riorganizzarono gli orari intorno ai notiziari e ai programmi di approfondimento. Persino i bambini impararono a pronunciare correttamente un nome che, fino a pochi giorni prima, apparteneva solo a una compagna, a una vicina, a una compagna di scuola… a un’amica. L’ansia prese la forma di un’attesa condivisa, come accade nei paesi quando la comunità si stringe e il tempo si fa collettivo.

La macchina investigativa: cerchi concentrici e metodo

Le indagini avanzarono per cerchi concentrici. Il primo, quello familiare–relazionale, puntava a definire l’ultima tratta compiuta dalla ragazza: orari, messaggi, chi avrebbe dovuto incontrare, eventuali deviazioni. Il secondo, quello territoriale, riguardò la geografia minima di Avetrana: strade a basso traffico, abitazioni disabitate, campi con accessi secondari. Il terzo cerchio, infine, si estese alla mobilità regionale: strade provinciali, aree di servizio, collegamenti con le città limitrofe. La metodologia si ispirò ai protocolli per persone scomparse: raccolta delle testimonianze in ordine cronologico, verifica incrociata, acquisizione di filmati di videosorveglianza laddove disponibili, tabulati telefonici per comprendere lo stato delle celle, triangolazioni compatibili con gli spostamenti. In parallelo, furono scandagliati profili social, rubriche e chat di Sarah, allora essenziali per una ragazza di quell’età. Ogni elemento veniva classificato: rilevante, utile, marginale, irrilevante. La casa della cugina Sabrina divenne uno dei punti di riferimento dell’ultima giornata conosciuta. Gli investigatori descrissero una catena degli eventi che muoveva dall’uscita di Sarah alla destinazione attesa. L’assenza di segni di colluttazione sul percorso e l’assenza di testimoni diretti indicarono un varco di invisibilità temporale in cui poteva essere accaduto tutto e il contrario di tutto. L’ipotesi del rapimento esterno rimase sullo sfondo, ma non fu esclusa a priori: vennero ascoltati lavoratori in transito, automobilisti abituali, residenti con affacci su quel tratto. L’operazione fu anche logistica: mappe di campagna aggiornate, rilievi fotografici, repertazioni mirate di tracce, sopralluoghi ripetuti in orari diversi per comparare luci e frequentazioni. Laddove la vegetazione alta lo richiedeva, si procedeva con battute ravvicinate, talvolta con l’ausilio di unità cinofile. Non esisteva una pista dominante, ma una matrice di ipotesi che il tempo, giorno dopo giorno, avrebbe confermato o scartato.

L’informazione televisiva: i servizi dei TG e la lente di “Chi l’ha visto?”

Ben presto Avetrana fu cornice televisiva. I telegiornali nazionali aprivano con la scomparsa, alternando cartine, timeline, immagini del paese. Servizi giornalistici ripercorrevano gli spostamenti noti, fotografavano la casa di famiglia, il tragitto verso l’abitazione di Sabrina, la piazza su cui si riversava l’attesa. La narrazione televisiva, senza nomi di colpevoli e senza certezze, traduceva l’ansia in minuti di palinsesto, riportando aggiornamenti sugli sviluppi delle ricerche e sulle attività delle forze dell’ordine. In questo contesto, “Chi l’ha visto?” occupò un ruolo particolare: la sua grammatica televisiva, costruita nel tempo sulla ricerca di scomparsi, fornì al pubblico una mappa pratica del cercare. Il programma invitava alla segnalazione, mostrava i tratti caratteristici della ragazza, ricostruiva la sequenza oraria della giornata, suggeriva contatti utili; Federica Sciarelli, con la sua professionalità ed umanità, accendeva un faro. L’impostazione era quella dell’appello civile, capace di spingere la platea a diventare parte attiva. La presenza costante delle telecamere nel paese creò inevitabilmente una seconda scena accanto a quella investigativa: la scena della rappresentazione. La cronaca non si limitava a registrare gli eventi, ma li organizzava narrativamente: sigle, stacchi, testimonianze, campagne di sensibilizzazione. L’informazione, in questa fase, non anticipava l’esito; tuttavia contribuiva a far sentire che la scomparsa non era un fatto privato, bensì un accadimento collettivo. Questa esposizione comportò anche una conseguenza: l’esistenza privata dei familiari divenne materia di racconto. Abitudini, tempi, scelte della ragazza furono scandagliati in tv e online con una pervasività nuova per un piccolo comune. Eppure, fino a quel momento, tutto restava nel perimetro della ricerca e del non sapere: l’ansia era il tema dominante, il futuro del caso, un territorio ancora non scritto.

La famiglia: cerchi affettivi e legami che precedono la tragedia

Nelle ore immediatamente successive alla scomparsa, il quadro familiare definì il perimetro umano della vicenda. Sarah viveva ad Avetrana con la madre Concetta Serrano Spagnolo, punto di riferimento domestico e figura centrale nelle prime ricerche. Il padre, Giacomo Scazzi, lavorava da anni al Nord e rientrava periodicamente; nelle cronache dei primi giorni la sua presenza si collocò tra gli spostamenti urgenti e le veglie davanti alla casa, simbolo di un nucleo diviso dal lavoro ma unito nell’emergenza. Accanto ai genitori, la figura del fratello maggiore, Claudio, completava il cerchio più stretto: giovane adulto, legato alla sorella, con un ruolo discreto nei giorni della scomparsa e poi nelle memorie pubbliche che seguirono. Il secondo cerchio familiare coincideva con la famiglia Misseri–Serrano, ramo materno: Cosima Serrano, sorella maggiore di Concetta, e il marito Michele Misseri vivevano a poche centinaia di metri; in quella casa Sarah trascorreva parte del tempo, come spesso accade nei paesi dove le famiglie allargate si intrecciano nella quotidianità. Le cugine, Sabrina (nata nel 1988) e Valentina, appartenevano al mondo dei “grandi” rispetto a Sarah, ponte generazionale tra l’adolescenza della vittima e la giovinezza della compagnia frequentata in paese. Nelle settimane dell’ansia, questo ramo familiare divenne un luogo di domanda e di vicinanza: cortile attraversato da volontari, telecamere e conoscenti, punto di raccolta per aggiornamenti e appelli. Il rapporto tra i due nuclei non si limitava alla parentela: condivisione di abitudini, prossimità fisica delle case, traiettorie quotidiane crearono nel tempo un’osmosi domestica. Nel racconto dei giorni di fine agosto, la casa Misseri emerse come una delle destinazioni attese di quel pomeriggio, zona di passaggio e di relazioni che la ragazza frequentava senza particolari formalità. Le cronache registrarono da subito la centralità di Sabrina, cugina più grande e riferimento per uscite e progetti; in controluce, la presenza di Valentina completava la fisionomia di una famiglia con due figlie adulte, ritmi autonomi e un rapporto stretto con i parenti di Sarah. Sullo sfondo, la storia migrante di parte della famiglia: spostamenti per lavoro, periodi fuori regione, un’Italia familiare che si divide tra Nord e Sud. In questo schema, l’assenza a rotazione di alcuni adulti e la rete di aiuti reciproci tra le due case offrivano un contesto di normalità: commissioni condivise, pranzi festivi, passaggi in auto, piccoli favori. È dentro questa normalità di provincia che si colloca l’ultima giornata conosciuta della ragazza. Con il trascorrere dei giorni, mentre la ricerca si faceva più ampia e i media accendevano i riflettori, ogni figura familiare assunse un ruolo pubblico involontario: la madre come punto fermo degli appelli, il padre come presenza intermittente ma costante, il fratello come memoria affettiva della sorella, gli zii e le cugine come volti di una parentela esposta.

La voce dei familiari: appelli, ricordi, ricostruzioni

Nelle settimane della scomparsa, i familiari costruirono un vocabolario dell’attesa fatto di appelli, ricordi, dettagli quotidiani. Mostravano fotografie, raccontavano piccole routine, ribadivano gli spostamenti previsti per quel pomeriggio di fine agosto. Si rivolgevano a chiunque potesse aver visto qualcosa: un portone socchiuso, un’auto rallentare, una figura ai margini della strada. I media restituivano questa voce in forma di interviste, brevi apparizioni televisive, dichiarazioni a microfoni e taccuini. Non erano dichiarazioni tecniche: erano resoconti umani, talvolta contraddittori come accade quando la memoria tenta di riordinare i minuti di un giorno qualsiasi. La famiglia, in sostanza, diventava co-autrice di una cronologia condivisa con i giornalisti e con gli inquirenti, senza però interferire nella direzione dell’indagine, che restava in mano agli organi preposti. L’attenzione pubblica accrebbe il peso di ogni parola. Ogni sfumatura – una esitazione, una sovrapposizione di orari, un dettaglio ricordato o dimenticato – veniva analizzata e ripetuta. L’angoscia personale si fondava con la strategia comunicativa della ricerca: mantenere alta l’attenzione era un modo per ridurre il rischio dell’oblio, per aumentare le probabilità di una segnalazione decisiva.

Michele Misseri: presenza, ruolo pubblico, narrazione di sé

In questo paesaggio di attese e telecamere, la figura di Michele Misseri, zio della ragazza, divenne progressivamente visibile. Frequentava i luoghi delle ricerche, parlava con i giornalisti, partecipava al clima di apprensione. La sua presenza non era eccezionale in un contesto di scomparsa: accade spesso che i parenti più prossimi siano i primi a offrire disponibilità, racconti, interpretazioni di piccoli indizi. Con il passare delle settimane, la sua traccia mediatica divenne parte della cronaca. Alcune sue dichiarazioni pubbliche – all’epoca raccolte da televisioni e stampa – contribuirono ad alimentare quella narrazione in prima persona che spesso accompagna i casi di scomparsa: ricordi di orari, impressioni, osservazioni. In parallelo, la linea investigativa manteneva riservatezza sui contenuti degli interrogatori, come richiesto dalla prassi. Nella dimensione televisiva, la figura dello zio si intrecciava con il racconto collettivo del cercare: era uno dei volti che il pubblico riconosceva, uno dei testimoni circolari di una storia ancora senza soluzione. A livello narrativo, la sua comparsa costante produceva un effetto di familiarità: la platea imparava a riconoscere posture, sguardi, abitudini di linguaggio. Tutto questo, però, restava dentro l’orizzonte di un’attesa senza risposte, in cui i ruoli non erano ancora segnati con l’inchiostro della verità processuale. È in questo spazio sospeso – tra la ricerca e la mancanza di riscontri definitivi – che il paese continuò a muoversi, giorno dopo giorno. L’ansia non diminuiva, ma cambiava temperatura: dalla speranza della prima settimana alla stanchezza della seconda, fino a quel misto di rassegnazione e ostinazione che caratterizza i casi in cui la realtà tarda a rendersi evidente.

Cartografia dell’invisibile: perquisizioni, perizie, ipotesi

Man mano che le settimane scorrevano, la cartografia dell’invisibile si precisò. Le perquisizioni, quando necessarie, seguivano ordini specifici; le perizie tecniche entravano in scena: analisi di telefoni, comparazioni di percorsi, verifica degli orari compatibili con l’ultima vista. I luoghi “candidati” a celare indizi venivano studiati più volte, con approcci diversi a seconda della morfologia: tratti di campagna, pozzi in disuso, depositi agricoli, cave. La gestione delle segnalazioni richiese un lavoro di filtro: molte erano ridondanti o suggestive, poche avevano elementi di concretezza. Ogni chiamata veniva tracciata e valutata. Vennero ascoltati giovani e adulti, conoscenti e persone di passaggio, tassisti di zona, commercianti. Gli investigatori evitarono di fissarsi su una pista unica: pluralità di ipotesi e confutazioni progressive, questa fu la bussola. Intanto, la comunità sperimentava una forma di didattica forzata della prudenza: si moltiplicavano i consigli ai minori, le raccomandazioni serali, gli accompagnamenti. La percezione collettiva mutò: il paese ordinario si scoprì vulnerabile. La cronaca lo aveva riscrittura toponomastica: ciascuno imparò a nominare strade, incroci, riferimenti come se fossero capitoli di un romanzo senza finale.

Telecamere accese: estetica della diretta e regia del dolore

La presenza costante dei media definì un’estetica della diretta: inquadrature fisse sulla casa, collegamenti dalla piazza, panoramiche dei campi. L’immagine diventò linguaggio autonomo: una tapparella che si alza, un cancello che si chiude, una panchina vuota. I servizi dei tg montavano sequenze in cui il tempo sembrava non passare, restituendo la sensazione di un presente interminabile. Il programma di servizio pubblico dedicato agli scomparsi, con il suo approccio pragmatico, consolidò un rituale televisivo: recapiti, appelli, inviti a segnalare. Nel frattempo, talk e magazine cercavano il “punto” della vicenda: la psicologia di un paese, il ruolo delle amicizie, la topografia degli ultimi minuti. Ogni elemento – l’ora della partenza, le abitudini familiari, i luoghi di ritrovo – veniva disegnato in mappe semplificate per lo spettatore. Questa regia del dolore sollevò interrogativi etici, ma rimase centrale nella diffusione dell’informazione utile. Se la cronaca aveva bisogno di occhi, le telecamere fornirono milioni di sguardi, talvolta attenti, talvolta solo curiosi. Nel frattempo, l’inchiesta vera scorreva parallela, con i suoi tempi e i suoi silenzi necessari.

Dinamiche interne: amicizie, routine, piccole fratture

Nel tentativo di capire l’ultima giornata, investigatori e cronisti ricomposero il mosaico delle amicizie adolescenziali, dei luoghi frequentati, delle consuetudini estive: ritrovi, gelaterie, spiagge, l’uso del telefono. Le routine venivano verificate: orari del pranzo, abitudini di uscita, tempi di percorrenza del breve tragitto tra le due case. Da questo lavoro emersero microfratture fisiologiche in ogni contesto relazionale: piccole incomprensioni, gelosie, discussioni. Nulla, in quella fase, aveva ancora presa giudiziaria definitiva; era materiale esplorativo, utile a comprendere gli scenari, non a stabilire responsabilità. L’attenzione rimase su ciò che poteva spiegare il vuoto tra la partenza e l’assenza, tra un inizio noto e una fine che nessuno poteva ancora raccontare. Più il tempo passava, più la narrazione collettiva si polarizzava in domande senza risposta: si era trattato di un incontro inatteso? Di una deviazione? Di un passaggio in auto non programmato? L’indagine prese nota, senza anticipare conclusioni.

Il margine stretto tra indagine e spettacolo

L’espansione mediatica creò un margine strettissimo tra l’indagine e la sua rappresentazione. La comunità locale conviveva con giornalisti di lungo corso e troupe giovani, con linguaggi differenti e tempi diversi. Da un lato, la riservatezza investigativa; dall’altro, l’urgenza della notizia. Accadde così che ogni “non notizia” diventasse comunque racconto: la negazione di una pista, un sopralluogo senza esito, il semplice passaggio di un’auto dei carabinieri. Nelle case, intanto, si consolidava una liturgia domestica dell’attesa: telefoni sul tavolo, volume della tv alzato, canali all-news in sottofondo, messaggi ai parenti. L’ordinario cambiava fisionomia. Il muratore usciva prima per partecipare a una battuta di ricerca; il bar teneva aperto per accogliere i volontari; la messa della sera comprendeva un pensiero ulteriore. La scomparsa aveva una comunità intorno, e quella comunità imparava a nominare la prudenza con voce più ferma.

Stato d’animo collettivo: dal fervore alla stanchezza attiva

La curva emotiva del paese attraversò fasi riconoscibili. I primi giorni furono di fervore operativo: chi non poteva cercare lasciava un recapito, chi non poteva parlare pregava. La seconda settimana portò stanchezza attiva: meno telecamere al mattino, più organizzazione, un ritmo di ricerca meno spontaneo e più tecnico. Con la terza settimana comparve un pudore del dolore: le dichiarazioni pubbliche si fecero più misurate, le famiglie ridussero le apparizioni, gli stessi cronisti modularono l’intensità dei servizi, in attesa di elementi nuovi. Eppure, il nocciolo emotivo rimase intatto: il paese, ogni sera, si chiedeva dove fosse la povera Sarah, se avesse freddo, se avesse paura. Non erano parole pronunciate, erano pensieri condivisi che si percepivano nel modo in cui la gente si salutava, nel modo in cui si abbassava la voce. La scomparsa non era solo un caso: era l’assenza di una persona riconoscibile, con un volto e una storia che tutti, in qualche misura, sentivano di conoscere.

Ivano Russo: il fascino e il peso di un ruolo involontario

Nel microcosmo di Avetrana, Ivano Russo era una figura che non passava inosservata. Giovane cuoco del paese, lavorava tra ristoranti della zona e comitive estive. Chi lo conosceva lo descriveva come un ragazzo riservato ma carismatico, dall’aspetto curato, cortese nei modi, sempre circondato da amici. In un ambiente provinciale dove tutto si sa e nulla si dimentica, il suo volto divenne familiare a molti: le ragazze lo ammiravano, i coetanei lo consideravano un modello di stile, i rotocalchi iniziarono a nominarlo “l’Alain Delon di Avetrana” per il suo fascino e portamento. Sarah Scazzi e la cugina Sabrina Misseri facevano parte della stessa cerchia di conoscenze. Le cronache successive indicarono che Sabrina nutriva per Ivano un interesse affettivo che andava oltre l’amicizia; nel frattempo, anche Sarah lo stimava e lo considerava una figura gentile e protettiva. In un contesto giovanile ristretto, le attenzioni e le gelosie si moltiplicarono, creando — secondo l’interpretazione degli inquirenti — un terreno di tensione emotiva. Quando la ragazza sparì, Russo fu ascoltato come persona informata sui fatti. Negò qualsiasi coinvolgimento e spiegò i propri rapporti con entrambe le cugine. Riguardo a Sabrina Misseri spiego che una volta i due ebbero «un contatto fisico ma non un rapporto completo» aggiungendo che aveva deciso di interrompere quella relazione per preservare l’amicizia e allontanarsi da una situazione che lo metteva a disagio. Quanto a Sarah Scazzi, Russo affermò che la considerava «una ragazza dolce e spontanea» con la quale intratteneva solo un legame di amicizia. Raccontò che Sarah lo vedeva forse come figura maschile di riferimento e che lui, in alcuni casi, l’aveva abbracciata in questo spirito protettivo.

Michele Misseri nei giorni della ricerca: la centralità mediatica

All’interno di questo scenario, Michele Misseri continuò a essere una figura presente. Parlava con discrezione oppure con quell’enfasi intermittente tipica di chi si trova esposto e non abituato alle telecamere. La sua quotidianità osservata – la tuta da lavoro, i gesti – divenne parte della scenografia mediatica. Raccontava particolari ordinari, contribuiva a fissare l’ultima immagine della nipote nella mente di chi guardava da casa. La cronaca registrò la sua progressiva centralità televisiva: non protagonista, ma cardine attorno a cui si avvolgeva una narrazione, quella dei familiari che cercano e parlano. Nel frattempo, l’indagine sostanziale proseguiva con analisi tecniche, sovrapposizioni di orari, controlli di coerenza fra racconti e dati. Ogni elemento entrava in una griglia di verifica che non coincideva con il copione della tv. Questa scissione tra il Misseri pubblico e l’oggetto dell’indagine rimase una cifra delle settimane successive: da un lato la familiarità costruita con il pubblico, dall’altro il riserbo delle carte. Il paese, sospeso, imparò a convivere con entrambe le dimensioni.

Chiusura del blocco: una soglia prima della svolta

Le settimane dell’ansia si conclusero senza che la comunità avesse ottenuto una risposta. Restava una mappa mentalmente percorsa da tutti: la casa di partenza, la destinazione mancata, il corridoio di invisibilità lungo poche centinaia di metri, la campagna che avvolge, i programmi televisivi che rammemorano, i parenti che chiedono attenzione, lo zio che si espone e racconta. Qui termina questo blocco narrativo, prima della svolta successiva. La ricostruzione prosegue, nella seconda metà del dossier, con la fase delle ammissioni, i passaggi investigativi decisivi, il doppio binario tra aule di giustizia e narrazione pubblica, fino alla verità processuale.

La svolta: ottobre 2010, il giorno della confessione

Dopo più di un mese di ricerche, di teorie accavallate e di false piste, la tensione giunse a un punto di rottura. Il 6 ottobre 2010, in un pomeriggio segnato da attese e voci, Michele Misseri venne convocato dai carabinieri di Manduria per un nuovo interrogatorio. Da giorni era uno dei familiari più esposti: parlava con i cronisti, rilasciava impressioni, partecipava attivamente alle ricerche. Quella giornata, tuttavia, avrebbe cambiato tutto. La confessione arrivò dopo ore di colloquio. L’uomo raccontò di aver ucciso la nipote e di aver nascosto il corpo in un pozzo di contrada Mosca, nelle campagne attorno al paese. Gli inquirenti seguirono le sue indicazioni, e in serata raggiunsero la zona rurale. Il ritrovamento del corpo pose fine alle speranze di un ritorno. La notizia raggiunse la madre di Sarah in diretta televisiva, mentre partecipava a un collegamento con “Chi l’ha visto?”. L’Italia intera assistette al momento in cui una madre comprendeva in diretta, davanti alle telecamere, che la figlia non c’era più. Da quel giorno, il caso Avetrana cessò di essere una storia di attesa e diventò una storia di colpa. Ma la confessione, come la storia avrebbe dimostrato, era solo l’inizio di un labirinto.

Ritrattazioni e versioni: il labirinto delle parole

Pochi giorni dopo, Michele Misseri modificò la propria versione dei fatti. Le sue parole oscillavano tra l’assunzione di colpa e la chiamata in causa di altre persone. Gli investigatori compresero che la verità doveva essere ricostruita attraverso la stratificazione delle contraddizioni. Le prime ritrattazioni fecero emergere il nome di Sabrina Misseri, che fino a quel momento aveva vissuto pubblicamente la tragedia come parte lesa. Da quel momento, la narrazione si sdoppiò. Da un lato, l’indagine tecnica, con i suoi interrogatori, le perizie, le misurazioni di orari e telefoni. Dall’altro, la narrazione televisiva, fatta di titoli, di confronti, di processioni mediatiche nei luoghi del dolore. Il volto di Avetrana appariva ogni sera nei telegiornali: la casa con le persiane chiuse, i vicini intervistati, il portone del garage da cui si ipotizzava un passaggio. Ogni angolo divenne un frammento di cronaca collettiva.

Il processo: la costruzione della verità giudiziaria

L’8 ottobre 2010, due giorni dopo la confessione, Michele Misseri venne formalmente arrestato. Ma il quadro probatorio si arricchì rapidamente. Le indagini della procura di Taranto, coordinate da magistrati e carabinieri del Reparto investigativo, ricostruirono la dinamica temporale del delitto, i contatti telefonici, la compatibilità di orari e spostamenti. Nel 2011, gli inquirenti iscrissero nel registro anche Sabrina Misseri e Cosima Serrano, figlia e moglie di Misseri e, al contempo, cugina e zia materna di Sarah Scazzi. L’impianto accusatorio ipotizzava un delitto avvenuto per motivi familiari, seguito dall’occultamento del cadavere con la complicità dello zio. Il processo cominciò nel gennaio 2012. La corte d’Assise di Taranto dovette affrontare centinaia di testimoni, ore di intercettazioni, perizie su telefoni, analisi forensi, ricostruzioni tridimensionali dei luoghi. Ogni dettaglio venne ricomposto come in un mosaico: il cancello, il garage, i tempi di percorrenza, il telefono della vittima. Il 20 aprile 2013 arrivò la sentenza di primo grado: ergastolo per Sabrina e Cosima, otto anni per Michele. Il collegio definì così la prima forma di verità giudiziaria. L’anno seguente, la Corte d’appello confermò integralmente la decisione. E il 21 febbraio 2017, la Corte di Cassazione rese definitive le condanne. In un arco di sette anni, la giustizia italiana fissò il perimetro del caso Avetrana: una giovane vittima, un contesto familiare, un delitto senza ritorno.

Il movente: gelosia, reputazione e protezione dell’immagine

Alla base del delitto della quindicenne Sarah Scazzi — consumato il 26 agosto 2010 ad Avetrana — le motivazioni individuate dalla corte e riportate nelle motivazioni definitive sono anzitutto la gelosia della cugina Sabrina Misseri e la volontà della zia Cosima Serrano di salvaguardare l’immagine familiare e quella della figlia. Secondo la ricostruzione giuridica, Sarah frequentava la stessa cerchia sociale della cugina e nutriva rapporti amichevoli con il precitato Ivano Russo, fatti che alimentarono nella ragazza maggiorenne un sentimento di rivalsa e rancore verso la più giovane. La corte ha parlato di «un corto circuito emotivo» che generò l’aggressione. In parallelo, per Cosima Serrano, era vitale tutelare la reputazione della figlia e del contesto familiare, in un piccolo centro dove la notorietà negativa si considerava un danno irreversibile. I giudici hanno evidenziato che la zia avrebbe partecipato alla strategia omicidiaria proprio con l’obiettivo di evitare lo scandalo: «non intervenne per placare il contrasto sorto fra le due ragazze, ma si rese direttamente protagonista del sequestro della giovane nipote». Le motivazioni della Corte Suprema di Cassazione sottolineano che l’azione fu combinata: Sabrina avrebbe eseguito l’azione di soffocamento con la cintura, mentre Cosima le avrebbe inibito ogni tentativo di fuga. In essa, la gelosia non bastò da sola: venne accompagnata dalla volontà di punire l’agente del danno alla reputazione e di depistare l’indagine per evitare la luce della verità. La gelosia, dunque, fece da motore. Ma la pianificazione, la complicità e la volontà di auto-protezione sociale ne costituirono il contorno. Sarah fu vista non solo come rivale affettiva ma come veicolo involontario di una minaccia all’equilibrio familiare. L’omicidio rappresentò in tal modo la convergenza di impulso e calcolo: un atto violento e insieme un gesto di protezione della propria immagine, dentro un territorio compressa tra moralità e controllo sociale.

Il fioraio: una testimonianza in bilico tra ricordo e “sogno”

Facciamo ora un passo indietro, un anno dopo la scoperta del corpo di Sarah Scazzi. All’epoca emerse la figura di Giovanni Buccolieri, il fioraio di Avetrana. Giovanni Buccolieri dichiarò inizialmente di aver assistito, il 9 aprile 2011, a una scena di sequestro della persona di Sarah Scazzi: affermò di aver visto nei pressi di Avetrana la zia Cosima Serrano intimare con tono autoritario alla ragazza di salire in auto (una Opel Astra SW azzurra-grigia), alla guida della quale si trovava la cugina Sabrina Misseri. Specificò che, sul sedile posteriore, si abbassava «una sagoma femminile con capelli lunghi raccolti», e che la ragazza appariva “triste e sconvolta”. Due giorni dopo, nel verbale del 11 aprile 2011, Buccolieri ritrattò completamente quanto affermato: disse che il racconto era frutto di un “sogno” e che, pur avendo trasmesso le sue impressioni alla moglie, non era certo che avesse visto eventi reali. In seguito al cambiamento di versione venne processato e nel novembre 2017 condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver rese dichiarazioni mendaci agli inquirenti.

Il processo parallelo: media, talk show e opinione pubblica

Mentre la giustizia procedeva, il Paese costruiva un processo parallelo: quello mediatico.

Ogni giorno, reti televisive e giornali offrivano nuovi dettagli, analisi e commenti. Le immagini delle udienze venivano riproposte come episodi di una serie, con cronisti fissi, inviati permanenti, esperti di costume e criminologia. Il pubblico italiano si divise: chi sosteneva l’attendibilità della confessione, chi ipotizzava depistaggi, chi criticava l’eccessiva esposizione televisiva dei protagonisti.

In questo scenario, Avetrana diventò un luogo mentale: un nome che evocava la provincia, i segreti, il buio dietro le persiane. Le telecamere restavano accese anche quando non c’erano novità. Bastava un’udienza, un ricorso, un anniversario, perché la tragedia tornasse nel palinsesto. Col tempo, la cronaca nera divenne una lente sulla società: la vicenda Scazzi mostrava quanto l’Italia fosse attratta dalla sofferenza privata e quanto la narrazione del male potesse generare audience. Il caso divenne anche una riflessione sul linguaggio del dolore: come raccontare senza invadere, come informare senza spettacolarizzare, come difendere la dignità delle persone anche quando il pubblico chiede emozione.

Il processo-bis: depistaggi, menzogne e prescrizioni

Negli anni successivi alla sentenza principale, un nuovo filone d’indagine si aprì attorno alle false testimonianze e ai depistaggi. La procura individuò un piccolo cerchio di persone – amici, parenti, conoscenti – che avrebbero fornito informazioni errate o contraddittorie, rallentando il corso della giustizia. Nel 2020 arrivò la prima sentenza di questo processo-bis: diverse condanne, poi annullate o dichiarate prescritte nel 2021. Si trattava di reati minori rispetto all’omicidio, ma rivelatori del clima di menzogna e paura che aveva avvolto il caso. La giustizia, pur nella lentezza dei suoi tempi, mostrava come un delitto non resti mai isolato: intorno a esso si sviluppano reti di complicità, silenzi, omissioni, che formano la cornice morale di una comunità.

Ivano Russo: i processi, la condanna in primo grado e la prescrizione

Nel procedimento principale per l’omicidio di Sarah Scazzi, Ivano Russo non fu mai imputato: venne ascoltato come persona informata sui fatti e non risultano a suo carico condanne nei tre gradi di giudizio che hanno definito responsabilità e pene per Cosima Serrano, Sabrina Misseri e altri familiari. Questa cornice resta la base: nessun coinvolgimento penale nel delitto per Russo nella sentenza definitiva del 2017. La sua vicenda giudiziaria si apre in un filone separato, il precitato processo-bis menzionato nel paragrafo precedente. Per Russo arrivò una condanna a 5 anni di reclusione, insieme ad altre condanne (fra cui 4 anni a Michele Misseri per autocalunnia). L’imputazione a carico di Russo riguardava la non veridicità di dichiarazioni rese agli inquirenti e in aula rispetto a snodi temporali e comunicativi successivi alla scomparsa. Il 17 giugno 2021, in Appello, la sezione distaccata di Taranto della Corte d’Appello di Lecce ha annullato quelle condanne per intervenuta prescrizione. In concreto: la condanna di primo grado non è divenuta definitiva e non ha prodotto effetti esecutivi; il reato è risultato estinto per decorso del tempo. Nelle cronache vengono indicati, accanto a Russo, altri casi analoghi (tra cui quello di Michele Misseri per l’autocalunnia). Successivamente, nel 2022, la Gazzetta del Mezzogiorno ha pubblicato un approfondimento sulle motivazioni di Appello: si conferma che per i giudici le dichiarazioni di Russo non furono veritiere, ma il punto dirimente resta la prescrizione che ha chiuso il capitolo penale del processo-bis, senza una sentenza definitiva di colpevolezza. È il sigillo tecnico-giuridico sull’epilogo di quella posizione: mendacio accertato in motivazione d’appello, reato estinto per prescrizione.

La memoria mediatica: libri, documentari, serie TV

Anni dopo la chiusura del processo, il caso Avetrana tornò a vivere nella memoria culturale.

Libri, reportage, documentari televisivi e podcast hanno ricostruito i passaggi principali, cercando di capire perché quella storia abbia segnato un’epoca. Nel 2024, una miniserie Disney+ ha riproposto la vicenda con taglio critico, evidenziando la distorsione dell’informazione e la spettacolarizzazione del dolore. Il titolo stesso – “Qui non è Hollywood” – sintetizzava un concetto semplice ma potente: la cronaca non è intrattenimento, e la tragedia di una famiglia non può essere ridotta a fiction.

Tuttavia, anche queste riletture dimostrano che il caso Scazzi non è mai uscito davvero dal dibattito pubblico. Avetrana è rimasta una parola che contiene molte altre: silenzio, segreto, curiosità, colpa, solitudine. Ogni nuova narrazione ne riapre il senso, costringendo il pubblico a ricordare e a interrogarsi su come raccontare il dolore altrui.

Cosa resta: il tempo, la memoria, la giustizia

A quindici anni dai fatti, il paese di Avetrana ha ritrovato una normalità apparente. Le telecamere non ci sono più, le case sono tornate al silenzio, le campagne alla loro quiete. Eppure, il nome di Sarah Scazzi continua a rappresentare la vulnerabilità dell’innocenza, la fragilità dei legami familiari e la difficoltà di comprendere fino in fondo l’animo umano. Il caso ha lasciato in eredità una riflessione profonda: come si costruisce la verità, e quanto pesa la responsabilità del racconto. Il tempo, a volte, non guarisce: rende solo più nitido ciò che è accaduto. Avetrana rimane un luogo della memoria collettiva italiana: il punto in cui una cronaca si è fatta specchio di un’intera società, e in cui il dolore di una madre si è confuso con la voce di un Paese intero. Raccontare Sarah oggi significa raccontare il nostro modo di ricordare.