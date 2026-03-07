Sara Conti e Niccolò Macii: perché si sono lasciati e perché pattinano ancora insieme

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Sara Conti e Niccolò Macii è una delle più discusse e affascinanti del pattinaggio artistico italiano. In molti si chiedono se siano ancora fidanzati, perché la loro sintonia sul ghiaccio sembra quella di una coppia unita anche nella vita. In realtà, il loro legame sentimentale è finito nel 2023, ma la loro collaborazione sportiva non si è mai interrotta.

Hanno scelto di restare insieme come coppia artistica per inseguire un obiettivo comune: arrivare preparati alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Come hanno gestito la fine della relazione? Perché hanno deciso di continuare a pattinare insieme? E cosa li aspetta ora? Scopriamolo insieme.

Erano fidanzati, ora no: come è cambiato il rapporto tra Sara Conti e Niccolò Macii

Sara Conti e Niccolò Macii sono stati una coppia anche fuori dal ghiaccio per diversi anni. Il loro rapporto sentimentale si è concluso nel 2023, ma entrambi hanno scelto di non sciogliere il legame professionale. La decisione non è stata semplice, perché il pattinaggio di coppia richiede fiducia totale, coordinazione e una sintonia che va oltre la tecnica.

Nonostante la separazione, hanno continuato a lavorare insieme con maturità e rispetto. La loro scelta è stata guidata dalla consapevolezza di avere ancora molto da dare come squadra. La prova è arrivata proprio ai Giochi di Milano‑Cortina, dove hanno conquistato una medaglia di bronzo nel team event, un risultato che ha confermato la forza della loro collaborazione.

Fuori dalla pista, però, le loro vite hanno preso strade diverse. Macii si prepara al matrimonio previsto per fine agosto e Sara è tra gli invitati, insieme al pattinatore spagnolo Tim Dieck, suo attuale compagno. Un equilibrio che racconta un rapporto ormai trasformato, ma non spezzato.

La gara olimpica e il sesto posto: tra rammarico e orgoglio

La gara delle coppie a Milano‑Cortina non ha portato il risultato che speravano. Ottavi dopo il programma corto, Conti e Macii puntavano a una rimonta nel libero, ma alcuni errori hanno impedito l’assalto al podio. Hanno comunque recuperato due posizioni, chiudendo al sesto posto.

La competizione è stata dominata dai giapponesi Miura/Kihara, autori di un libero da record. Dietro di loro si sono piazzati i georgiani Metelkina/Berulava e i tedeschi Hase/Volodin. L’altra coppia italiana, Ghilardi/Ambrosini, ha concluso al dodicesimo posto.

Al termine della gara, Sara ha mostrato grande lucidità: “Ci aspettavamo qualcosa in più, ma non si torna indietro. Siamo comunque fieri del percorso fatto”.

Macii ha ricordato che molti avversari erano alla seconda o terza Olimpiade, mentre per loro era la prima. Con il loro season best sarebbero arrivati secondi, un dettaglio che conferma il valore della loro stagione.

Il futuro di Sara Conti e Niccolò Macii: insieme sul ghiaccio, separati nella vita

La preparazione verso le Olimpiadi è stata intensa. Macii ha raccontato di aver affrontato venti giorni senza pause, senza neppure il tempo di festeggiare la medaglia di bronzo. Ora entrambi hanno bisogno di staccare, recuperare energie e capire come proseguire.

Sul ghiaccio restano una coppia solida, capace di trasformare una storia d’amore finita in una partnership professionale che continua a funzionare. Fuori, invece, ognuno segue il proprio percorso: Macii verso il matrimonio, Sara verso una nuova relazione e nuovi equilibri.

La loro storia dimostra che un legame può cambiare forma senza spezzarsi. E che, a volte, l’amicizia tra ex non solo è possibile, ma può diventare una forza capace di portare due atleti fino al palcoscenico più importante.