“Santità, l’aspettiamo a San Giovanni Rotondo” il saluto e l’invito del sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano

L’elezione del Pontefice rappresenta un momento di profondo significato spirituale, non solo per i cattolici, ma per l’intera umanità. In queste ore, che la Chiesa accoglie Papa Leone XIV, desidero esprimere, a nome della città di San Giovanni Rotondo, dalla terra dove operò San Pio da Pietrelcina, i più sentiti auguri per questo suo nuovo cammino. Formulo al nuovo Papa Leone XIV i nostri filiali auguri per la missione che le è stata affidata per il bene dell’umanità.

Il suo volto, Santità, è già entrato nel cuore di tutti noi fedeli, come le sue prime parole. La Città di San Giovanni Rotondo, la Città di San Pio, Città per la Pace e per i diritti umani, l’aspetta, l’attende con speranza. Accogliamo il suo messaggio di Pace e di speranza. Bisogna, tutti insieme, come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace”, da questa nostra Città, da questo nostro territorio, ogni anno accogliamo pellegrini, portatori di speranza.

Santità, l’aspettiamo a San Giovanni Rotondo, nella città di San Pio, nella Città per la Pace e per i diritti umani.



Il sindaco di San Giovanni Rotondo

Filippo Barbano