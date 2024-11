Sant’Agata di Puglia: il 6, il 7 e l’8 dicembre arrivano in paese i Mercatini di Natale. Bove: “Corriera gratuita da Foggia”

Sarà un Natale all’insegna della tradizione, ma a suo modo unico, quello che si appresta a vivere il Comune di Sant’Agata di Puglia, uno dei più caratteristici borghi dei Monti Dauni Meridionali.



Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre, infatti, sono previsti nella Loggia delle Puglie gli storici e rinomati Mercatini di Natale, che attirano gente proveniente da tutta la provincia, sia per i prodotti offerti, sia per la caratteristica collocazione nel cuore del paese. Si parte venerdì 6 dicembre, con la cerimonia d’inaugurazione.

Alle ore 18:00, in scena l’accensione dell’Albero di Natale, accompagnato da splendide proiezioni architetturali, con luci d’artista e installazioni varie. “Le proiezioni sono delle opere d’arte che si fanno notare da molto lontano, affascinando i tanti visitatori presenti nel borgo, ma anche coloro che lo costeggiano attraversando le strade limitrofe”, spiega il Sindaco Pietro Bove. “Infatti, possono essere viste anche da chilometri di distanza, grazie alla posizione strategica di Sant’Agata di Puglia”, afferma.

Sempre il venerdì, a seguire, vi sarà l’attesissima apertura del Palazzo delle Favole. “Nel palazzo i più piccini si perdono estasiati, riscoprendo il valore delle favole”, racconta il primo cittadino.

Le tre giornate, inoltre, saranno allietate dalla musica degli zampognari, e arricchite dalla simpatica Parata degli Elfi, dalla colorata Parata Disneyliana, dal ritmo della Street Band e da numerosi artisti di strada.

Novità di quest’anno sarà la Corriera di Natale, già collaudata in passato.

L’amministrazione comunale, infatti, metterà a disposizione dei turisti provenienti dal capoluogo una serie di viaggi gratuiti per i Mercatini. Il 6 e il 7 dicembre la partenza da Foggia è prevista nel pomeriggio, alle ore 16:30, con rientro in serata, alle ore 22:00. Mentre domenica 8 dicembre la partenza è prevista sia in mattinata, alle ore 09:00, con rientro alle ore 19:00, e sia nel pomeriggio, sempre alle ore 16:30, con rientro alle ore 22:00.

“Per fare conoscere le tante meraviglie del paese, tutte le visite guidate saranno gratuite”, annuncia il Sindaco. “Durante i tre giorni, gli ospiti potranno ammirare gratuitamente l’Antico Frantoio del 1500, il Forno a Paglia del 15esimo secolo, il Borgo Medioevale con le sue chiese, e soprattutto il Castello Imperiale, una roccaforte di origine militare longobardo-normanna”, sottolinea.

È possibile aderire, però, solo su prenotazione, contattando i seguenti numeri di telefono: 342.6669407 o 389.0262522.

Oppure scrivendo all’indirizzo mail santagatadinotte@gmail.com.

“I Mercatini di Natale sono un’affascinante tradizione del nostro paese, che questa amministrazione comunale si sta impegnando ad arricchire e a rendere fruibile a tutti, anche e soprattutto a chi proviene da Foggia”, evidenzia Bove. “Non a caso, abbiamo ideato la Corriera del Natale. Un servizio gratuito, già collaudato in altre circostanze, che il Comune mette a disposizione di chi proviene dal capoluogo, per fargli conoscere la meraviglia del nostro borgo e la sua stupenda tradizione natalizia”, sostiene. “In passato, abbiamo già trascorso dei giorni fiabeschi, in cui il visitatore è sempre rimasto incantato. Innanzitutto, dal nostro territorio e dalla sua naturale bellezza architettonica. E poi da un’atmosfera magica, che siamo riusciti a creare con le tante iniziative poste in essere.

Quest’anno ci auguriamo ancora più ospiti, che tra musica e divertimento avranno modo di scoprire i nostri tesori. Siamo orgogliosi del nostro lavoro e di quello di tutta la collettività santagatese, che collabora attivamente”, conclude il Sindaco Bove. “Sarà una festa per tutti, e noi non vediamo l’ora di accogliere nel nostro paese i visitatori che sceglieranno la Loggia delle Puglie per trascorrere l’imminente periodo natalizio”.