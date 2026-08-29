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Santa Maria Stella Maris 2026 a Vieste: tre giorni di fede, tradizione, musica e sapori del mare

Dal **4 al 6 settembre 2026** torna a Vieste una delle feste più sentite dalla comunità e dalla marineria locale: quella dedicata a **Santa Maria Stella Maris**, protettrice dei pescatori e di tutti coloro che vivono il mare.

Il programma religioso inizierà già dal **27 agosto**, con l’intronizzazione della statua e le celebrazioni per il 72° anniversario del Pio Transito del Servo di Dio Don Antonio Spalatro. Dal **28 agosto al 4 settembre**, ogni sera alle ore 19:00, si terranno la Santa Messa e la Novena.

**Venerdì 4 settembre**

Ore 19:00 – Santa Messa solenne della vigilia e offerta dei fiori alla Madonna da parte del Comitato

Ore 18:00 – Apertura della **Fiera del Gusto** al Molo Sud, con prodotti tipici e specialità del mare

Ore 20:30 – Concerto delle **Mulieres Garganiche** al Molo San Lorenzo

**Sabato 5 settembre – Festa liturgica**

Ore 10:00 – Santa Messa

Ore 17:00 – Santa Messa solenne presieduta da Padre Franco Moscone

Ore 18:00 – **Solenne processione di Santa Maria Stella Maris**, accompagnata anche dal simulacro di San Francesco d’Assisi

Sul porto si terranno l’atto di affidamento dei pescatori alla Madonna, la benedizione delle barche e il suggestivo suono delle sirene. Se le condizioni del mare lo permetteranno, la statua sarà imbarcata e verrà deposta in acqua una corona di fiori in memoria di tutti i caduti del mare.

Ore 15:30 – Esibizione della Banda Musicale Città di Vieste “G. Cariglia”

Ore 22:00 – **Maris Got Talent**, quarta edizione, con Papion e Gabriellino

**Domenica 6 settembre**

Ore 10:00 e ore 19:00 – Sante Messe

Ore 16:30 – **Portolimpiadi**, giochi per adulti e bambini

Ore 18:30 – Premiazione e bignettata

Ore 19:00 – **Sagra del pesce azzurro**

Ore 22:00 – Tonino Musica e Magia in concerto

Ore 24:00 – Grande chiusura con i **fuochi pirotecnici** presso il Porto Turistico

Il programma comprende anche la **Mostra Fotografica Subacquea** sul Lungomare C. Colombo, la rassegna corale “Il Chicco d’Oro”, la musica dei Gargano Music, l’esposizione dei lavori dei ragazzi dell’oratorio e la visita guidata **“Vieste sei bella, paese di mare”**, con dimostrazione di pesca sul trabucco e aperitivo.

Una festa che racconta il rapporto profondo tra **Vieste e il mare**, unendo fede, storia, tradizioni marinare e momenti di condivisione.

Leggi il programma completo e scopri anche il legame tra Stella Maris e l’antico culto della Venere Sosandra sul nostro sito.

Il programma è tratto dalle informazioni diffuse dal **Comitato Festa Stella Maris**.