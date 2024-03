Sanremo 2025, clamorosa smentita: non sarà lui a condurre il Festival

È trascorso poco più di un mese dalla conclusione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il più importante evento musicale in Italia, ma i corridoi del mondo dello spettacolo continuano a riecheggiare di ipotesi e supposizioni riguardo al successore di Amadeus alla guida della kermesse.

Tra i tanti nomi che si sono fatti strada, emerge anche quello di Stefano De Martino, noto per i suoi successi televisivi su Rai Due. Tuttavia, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, De Martino ha gettato acqua sul fuoco, smentendo categoricamente la sua possibile partecipazione:

“Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco…”.

Sanremo 2025, Stefano De Martino smentisce i rumors sulla conduzione della kermesse

Sebbene il presentatore abbia ammesso di essere lusingato dall’ipotesi, ha chiarito che non si sente ancora pronto per un impegno così importante. Tuttavia, non ha escluso la possibilità di considerare l’opportunità in futuro:

“Se squilla, rispondo e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Mi manca però ancora qualche esame per farcela…”

Dopo Carlo Conti e Antonella Clerici, anche De Martino si aggiunge alla lista dei non papabili presentatori del programma.

Il giornalista ha approfittato dell’occasione per chiedere a De Martino del suo rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez, ipotizzando la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”. Tuttavia, la risposta del presentatore è stata vaga, lasciando intravedere un certo distacco e lasciando intendere che i rapporti tra loro potrebbero essere ancora tesi:

“Siamo in lento allontanamento. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri…”.

Queste parole potrebbero suggerire che nonostante il tempo trascorso dalla separazione, i rapporti tra i due potrebbero essere ancora complessi.