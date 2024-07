“Sanitaservice Foggia ormai è un ufficio di collocamento”

“La Sanitaservice Foggia si è trasformata in un ufficio di collocamento estivo: è assurdo che una società in-house debba rivolgersi all’esterno per assumere personale e per coprire carenze estive.

Onestamente, è una spiegazione che non mi convince ed è giusto che Asl Foggia e Sanitaservice rendano conto del loro operato. Innanzitutto, vogliamo capire come hanno gestito queste procedure, in quanti hanno partecipato, come sono stati selezionati i curriculum e, soprattutto, con quale criterio e’ stata scelta la società interinale incaricata della selezione. Non è un caso isolato.

Già a gennaio, l’ASL Foggia autorizzava Sanitaservice ad appaltare parti delle proprie attività a terzi. Una tendenza pericolosa che va fermata a tutela della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione.

Metteremo sotto la lente d’ingrandimento ogni singola procedura, passata e futura.



Ma non basta: ho richiesto alla Commissione Sanità di convocare in audizione il Direttore Generale della Asl Foggia e l’Amministratore Unico di Sanitaservice.

Ciò perché Sanitaservice deve rendere conto delle sue azioni e noi non ci fermeremo fino a quando non avremo un quadro chiaro della situazione”

Comunicato Stampa Napoleone Cera