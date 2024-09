“Sanità, la rete dei servizi del territorio”, Monte Sant’Angelo verso la Carta dei Servizi

Pubblico, privato e terzo settore, insieme, per una migliore organizzazione dell’offerta dei servizi e poter fornire una informazione precisa e puntuale alla comunità.

Si terrà lunedì 23 settembre, alle ore 18, nella Sala conferenze della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” nel centro storico di Monte Sant’Angelo, l’incontro “Sanità, la rete dei servizi del territorio” promosso dall’Assessorato al Welfare e dall’ASL Foggia.

Porteranno i loro saluti il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo e il Direttore generale dell’ASL Foggia, Antonio Nigri; seguiranno gli interventi di Lea Basta (Assessora al Welfare) e di Carmela Fiore (Direttrice del Distretto).

Modera: Maria Antonietta Favilla.

Presentazioni a cura di: Servizi ASL Foggia, Assessorato al Welfare Comune di Monte Sant’Angelo, Enti del terzo settore, associazioni, parrocchie, istituti scolastici.

A seguire, la presentazione del progetto “Welfare, un ventaglio di servizi”.

“La prossimità – dichiara il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri – è snodo centrale della riorganizzazione della Sanità attraverso gli investimenti del P.N.R.R.. I Servizi di prossimità, sulla cui implementazione l’Azienda sta lavorando senza sosta, sono servizi volti ad intercettare forme diverse di disagio, avvicinandosi alla persona nel luogo in cui vive ed attivando relazioni di aiuto da mantenere e valorizzare nel tempo. In questa ottica – conclude – il lavoro di Rete diventa un valore aggiunto perchè permette di combinare risorse e competenze diverse, capaci di costruire delle risposte e delle strategie tra loro complementari che, se ben sperimentate e condivise, possono diventare buone prassi lavorative“.

“Il nostro impegno per il benessere dei cittadini di Monte Sant’Angelo prosegue con la creazione della Carta dei Servizi, uno strumento essenziale per garantire un accesso equo e trasparente ai servizi sanitari e assistenziali sul territorio” – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. Per l’Assessora al Welfare, Lea Basta, “L’incontro di lunedì, frutto della collaborazione tra il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, sarà un’importante occasione di confronto sulla rete dei servizi sanitari, affinché possano rispondere sempre meglio alle esigenze della nostra comunità. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di welfare che sia vicino alle persone, capace di sostenere le fragilità e valorizzare il benessere collettivo”.