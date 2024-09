San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, il programma delle celebrazioni e degli eventi della novena

La Festa in onore del nostro Santo Patrono è soprattutto un momento di grande devozione e fede per il nostro Arcangelo.

Ecco il programma delle celebrazioni e degli eventi della novena dedicati a San Michele Arcangelo.

La terza apparizione di San Michele viene denominata anche “episodio della Dedicazione”: nel 493 il vescovo Maiorano decise di obbedire al Celeste Protettore e di consacrare al culto la Spelonca in segno di riconoscenza. «Ma la notte, l’angelo del Signore, Michele, apparve al vescovo di Siponto in visione e disse: “Non è compito vostro consacrare la Basilica da me costruita. Io che l’ho fondata, io stesso l’ho consacrata. Ma voi entrate e frequentate pure questo luogo, posto sotto la mia protezione”» (Apparitio).

Allora il presule, insieme ad altri sette vescovi, in processione con il popolo ed il clero si avviò verso il luogo sacro: giunti alla Grotta, vi trovarono eretto un rozzo altare, coperto di un pallio vermiglio e sormontato da una Croce e, come racconta la leggenda, nella roccia videro impressa l’orma del piede dell’Arcangelo. Fu celebrato il primo Divin Sacramento: era il 29 settembre.

A distanza di oltre 15 secoli, si perpetuano i Festeggiamenti settembrini in onore del Principe degli Angeli: un denso programma di liturgie, celebrazioni ed eventi culturali ne accresceranno i significati spirituali e contribuiranno ad elevare la lode a Dio per il dono del Suo Difensore.

Dal 19 al 27 settembre avrà luogo la novena: le meditazioni, ispirate al tema giubilare “I Pellegrini della Speranza”, saranno proposte dal reverendo don Stanislao Iwańczak.

Inizio alle ore 17.30 *: Corona angelica (scarica il sussidio della preghiera) con predicazione e, a seguire, la Celebrazione eucaristica.

Il primo giorno di questo cammino di preparazione sarà caratterizzato dall’esecuzione di musiche e riflessioni sulla Speranza, intitolate “Verso il Giubileo”, a cura di don Elio Benedetto, sacerdote e cantautore cristiano.

* Domenica 22 alle ore 18.30.

Domenica 22 settembre registrerà la presenza di due presuli: la Santa Messa delle ore 10.30 sarà presieduta da Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio, Arcivescovo emerito; l’Eucaristia delle ore 19.00 sarà presenziata da Mons. Ottavio Vitale, Vescovo di Lëzhë (Albania).

In serata, inoltre, un corteo storico rievocherà la rappresentazione delle Apparizioni dell’Arcangelo.

La solenne Concelebrazione eucaristica del 28 settembre inaugura le Festività liturgiche e, attraverso il secolare dono della cera da parte dell’Amministrazione comunale, sancisce l’affidamento, consolidandone il rapporto, dell’intero popolo di Monte Sant’Angelo al suo Patrono.

Presiederà i Sacri Misteri l’Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bovino, Mons. Giorgio Ferretti.

Domenica 29 settembre le Sante Messe saranno officiate alle ore 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.30 – 20.00.

La Divina Eucaristia delle ore 10.30 sarà presenziata da Sua Eminenza Card. Angelo DE DONATIS, Penitenziere Maggiore.

Alle ore 16.30 si svolgerà il rito della spada: l’arma, simbolo della Parola di Dio e della vittoria sulle forze del maligno, sarà prelevata e recata in processione assieme alla statua lignea dell’Arcangelo.

Alle 17.30, dall’Atrio superiore, muoverà il sacro corteo che attraverserà le vie principali della Città. Al rientro, attorno alle 19.45, la Banda musicale della Polizia di Stato accoglierà il simulacro del Celeste Protettore.

Alle ore 20.00 l’Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Mons. Franco Moscone, presiederà la solenne Messa di chiusura del Dies festus.

Come ormai da consolidata tradizione, la Celebrazione del 30 settembre chiude i Festeggiamenti settembrini e viene offerta secondo le intenzioni di quanti, a vario titolo, prendono parte alla vita del santuario e al suo sviluppo. Alle ore 18.00 presiederà Mons. Giacomo Cirulli, Vescovo di Teano – Calvi, Alife – Caiazzo, Sessa Aurunca.

Le principali funzioni saranno trasmesse in diretta streaming.

👉 https://www.santuariosanmichele.it/prg-nov-fst-set-st-mich-24/