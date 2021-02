San Giovanni Rotondo, lettera all’ex Premier Conte: “Vorremmo che Lei continuasse ad esercitare una funzione politica”

Egregio Presidente,

siamo alcuni cittadini di San Giovanni Rotondo, militanti di partiti del centrosinistra, impegnati anche nel governo dell’istituzione locale.

Vogliamo cogliere l’occasione per esprimerLe un sentimento di gratitudine per la particolare attenzione che Lei ha rivolto, nel corso del Suo prestigioso incarico, ai problemi della nostra città e dell’intera Capitanata.

Sentiamo inoltre il dovere di manifestare apprezzamento per lo stile e la sobrietà che l’hanno caratterizzata, per dirLe che si è dimostrato essere una risorsa politica fondamentale per l’intera nazione oltre che per questo territorio ove noi, modestamente, operiamo.

Ci auguriamo che il Suo impegno politico continui all’interno del centrosinistra nelle forme e con le modalità che Lei riterrà opportune.

La costituzione dell’intergruppo parlamentare fra il Movimento 5 stelle, il Partito Democratico e Liberi e Uguali è già un primo passo politico importante per permettere alla Sua persona di continuare ad esercitare un ruolo essenziale per le sorti di questo Paese.

Il nostro territorio, nonché l’intera Capitanata, ha bisogno di rappresentanti politici ed istituzionali come Lei affinché si possa continuare a perseguire un’azione di sviluppo eco-compatibile del territorio fondata sulle risorse che quest’area del Paese, come a Lei certamente noto, ha a disposizione.

Questo nostro sentimento di gratitudine per quello che ha fatto e per lo stile adottato, vuole solo manifestare l’amarezza per le modalità che hanno portato alla caduta del Suo governo, nella consapevolezza che il futuro darà ragione alla Sua azione.

In questo momento, in presenza di un diverso governo voluto in particolare dal nostro Presidente della Repubblica, l’intero centrosinistra lavorerà per tutelare i bisogni dell’intera nazione e dei ceti popolari fortemente colpiti dalla crisi economica prodotta dalla pandemia sanitaria.

Lei si è trovato a governare questo Paese in un momento veramente eccezionale; nessun capo di governo ha dovuto affrontare le problematiche che si sono determinate in seguito all’attacco virale del covid-19.

Ciò nonostante Lei ha affrontato i problemi con serietà e competenza, dimostrando di essere una persona all’altezza delle situazioni.

Ha dimostrato di essere una risorsa indispensabile per il Paese.

Vorremmo che Lei continuasse ad esercitare una funzione politica a sostegno della coalizione di centrosinistra e desidereremmo avere l’onore di essere rappresentati da Lei nelle prossime competizioni elettorali per riportare il centrosinistra al governo del Paese.

Grazie per tutto quello che ha fatto, nell’auspicio di continuare a vederLa impegnata per il nostro Paese e per questo territorio che ha un bisogno estremo di rappresentanti seri, competenti ed onesti come Lei.

Saluti.

Michele Crisetti – Sindaco di San Giovanni Rotondo

Primiano D’Apote- Segretario Pd San Giovanni Rotondo

Matteo Masciale – Capogruppo Pd San Giovanni Rotondo

Michelantonio Fania- Consigliere Pd San Giovanni Rotondo

Antonio Colella – Consigliere Pd San Giovanni Rotondo

Gruppo Dirigente PD San Giovanni Rotondo