San Giovanni Rotondo, intervento di ripristino del manto stradale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Via Papa Giovanni XXIII: l’amministrazione interviene per il ripristino del manto stradale

«Il primo passo per l’intero sistema dei Comparti» dichiara il vicesindaco Longo

A seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini, l’amministrazione comunale, su impulso del vicesindaco, assessore all’Urbanistica, Michele Longo, ha autorizzato questa mattina, giovedì 10 aprile 2025, il ripristino del manto stradale in Via Papa Giovanni XXIII, una delle arterie più problematiche all’interno dei Comparti urbanistici della città. Nei giorni scorsi i residenti avevano lanciato un appello pubblico, esasperati dalle condizioni della strada.

Le condizioni della strada, infatti, caratterizzate da buche, dissesto e assenza di copertura adeguata, causate dai lavori effettuati per la costruzione dei fabbricati e delle abitazioni circostanti, avevano da tempo sollevato la preoccupazione dei residenti, i quali avevano segnalato disagi legati alla difficoltà di transito e alla polvere che, nei mesi estivi, compromette la vivibilità dell’area.

«Il ripristino del manto stradale in Via Papa Giovanni XXIII è il primo passo concreto all’interno di un programma più ampio che riguarda l’intero sistema dei Comparti – dichiara il Vicesindaco, assessore all’Urbanistica, Michele Longo – Esprimo i miei sentiti ringraziamenti al consigliere Domenico Longo per la fattiva collaborazione e per l’interlocuzione costante con i consorziati. La nostra volontà è quella di rispondere con i fatti alle legittime richieste dei cittadini e garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle zone finora più trascurate».

L’amministrazione comunale sottolinea che sono in fase di programmazione ulteriori interventi di ripristino del manto stradale su diverse arterie dei comparti, secondo una pianificazione progressiva e condivisa con i soggetti coinvolti.