Sal da Vinci, chi sono i figli Francesco e Annachiara: età, lavoro e i nipoti che riempiono la vita del cantante

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La famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Sal da Vinci, artista amatissimo e figura simbolo della musica partenopea. Accanto alla carriera, il cantante ha costruito negli anni un nucleo affettivo solido, cresciuto insieme alla moglie Paola Pugliese e ai loro due figli, Francesco e Annachiara, oggi adulti e protagonisti di percorsi personali molto diversi tra loro.

Il cantante parla spesso dell’amore per i figli e dell’emozione di essere diventato nonno, un ruolo che considera uno dei più preziosi della sua vita. Ma chi sono davvero Francesco e Annachiara? Quali strade hanno scelto? E come hanno contribuito a rendere la famiglia ancora più numerosa? Scopriamolo insieme.

Francesco Da Vinci: età, carriera musicale e la famiglia che ha costruito

Francesco Sorrentino, conosciuto artisticamente come Francesco Da Vinci, è il primogenito di Sal da Vinci. Nato nel 1993, oggi ha circa 33 anni e rappresenta la continuità artistica della famiglia.

Fin da bambino ha respirato musica, crescendo tra palchi, prove e concerti del padre. Non sorprende quindi che abbia scelto di seguire la stessa strada, sviluppando un percorso personale che unisce canto, scrittura e recitazione.

La sua carriera ha avuto una svolta importante nel 2019, quando ha partecipato a The Voice of Italy, entrando nel team di Gué Pequeno e arrivando in semifinale. In quell’occasione, Gigi D’Alessio lo riconobbe immediatamente, ricordando di averlo visto crescere.

Francesco ha poi preso parte alla quarta stagione di Gomorra, dove ha recitato e firmato due brani della colonna sonora, confermando una versatilità che lo ha reso uno dei giovani artisti più interessanti della scena napoletana.

Oggi continua a pubblicare musica, tra cui il singolo Si te ne vaje, e parallelamente porta avanti la sua vita familiare. È sposato con Riccarda D’Ambrosio e ha due figli: Salvatore Jr. e la piccola Nina, nata nel 2023.

Per Sal da Vinci, diventare nonno grazie a Francesco è stato un momento di grande emozione, tanto da definirlo “uno dei regali più belli della vita”.

Annachiara Sorrentino: età, lavoro nel mondo della moda e la maternità

Annachiara Sorrentino, nata nel 1998, è la secondogenita della famiglia. Oggi ha 28 anni e ha scelto un percorso diverso rispetto al fratello, orientandosi verso il mondo della moda e della comunicazione digitale.

Molto attiva sui social, dove conta decine di migliaia di follower, Annachiara è diventata negli anni una figura riconoscibile nel panorama delle influencer italiane. La sua presenza online, però, non è stata sempre semplice: in passato è stata vittima di un attacco hacker con richiesta di riscatto, episodio che il padre denunciò pubblicamente per proteggere la figlia.

Sul piano personale, Annachiara ha costruito una famiglia insieme al compagno Salvatore Santoro, calciatore classe 1999. Nel 2023 la coppia ha accolto il loro primo figlio, rendendo Sal da Vinci nonno per la terza volta.

La maternità ha rappresentato per lei un nuovo capitolo, vissuto con entusiasmo e raccontato con discrezione sui social, sempre mantenendo un equilibrio tra vita privata e visibilità pubblica.

Una famiglia unita: i nipoti e il ruolo di Sal da Vinci come nonno

Se c’è un aspetto che Sal da Vinci non ha mai nascosto, è l’amore sconfinato per i suoi nipoti. In un’intervista ha dichiarato:

Per il cantante, i tre bambini rappresentano una nuova energia, una gioia che ha arricchito ulteriormente la sua vita. La piccola Nina, nata nel 2023, è l’ultima arrivata, mentre Salvatore Jr. e il figlio di Annachiara completano un quadro familiare vivace e affettuoso.

La famiglia Sorrentino-Pugliese è oggi un esempio di legame solido, costruito negli anni e rafforzato dalle difficoltà superate insieme. Sal da Vinci ha raccontato più volte che entrambi i figli hanno affrontato momenti delicati da piccoli, ma che la famiglia è riuscita a superarli con forza e unità.

Francesco e Annachiara, pur seguendo strade diverse, condividono un rapporto profondo con il padre, che li sostiene nelle loro scelte e celebra ogni traguardo, professionale e personale.