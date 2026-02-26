Sabato la presentazione della mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del Barocco a Manfredonia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 28 febbraio, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, presenteremo il catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del Barocco a Manfredonia”.

Dopo la chiusura dell’esposizione, lo scorso 31 gennaio, con oltre 1500 visitatori in un solo mese, sento il dovere di dare continuità a un lavoro che non è stato solo evento, ma ricerca, studio, confronto. Il catalogo nasce proprio con questo obiettivo: fissare in modo organico i risultati scientifici emersi e consegnarli alla città come strumento di approfondimento e di memoria.

La mostra è partita da un’idea condivisa con il professor Gianpasquale Greco e si è sviluppata grazie al contributo di studiosi e professionisti qualificati, tra cui l’architetto Antonello D’Ardes, autore del progetto espositivo. Come Amministrazione abbiamo scelto di investire su un percorso serio, fondato sulla ricerca storico-artistica e sulla valorizzazione consapevole del nostro patrimonio.

Uno dei punti centrali è stata l’attribuzione della “Coronazione di spine” a Bartolomeo Manfredi, proposta che colloca Manfredonia nel contesto della grande stagione del Barocco europeo e rafforza il profilo scientifico dell’intera iniziativa.

Desidero ricordare il sostegno dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e la disponibilità di Padre Franco Moscone, che ha reso possibile anche l’apertura di spazi di grande valore storico e simbolico. Fondamentale è stato inoltre il contributo di Comunica Creative Company, GOMA, Banca del Mezzogiorno, D’Isita Infissi e dell’impresa Matteo Murgo.

Il catalogo, edito da Claudio Grenzi Editore, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato con la mostra. È uno strumento di studio destinato a restare, un atto di restituzione pubblica di un patrimonio a lungo poco indagato, che intreccia ricostruzione storica, analisi artistica e contesto urbano.

Alla presentazione interverranno il Sindaco Domenico la Marca, Padre Franco Moscone, l’architetto Antonello D’Ardes, l’architetto Nunzio Tomaiuoli, il professor Gianpasquale Greco e il professor Francesco Di Palo.

Vi aspetto per condividere questo nuovo passaggio di un percorso che ha già dimostrato, nei numeri e nella partecipazione, quanto interesse possa generare un lavoro fondato su studio, metodo e autorevolezza.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura