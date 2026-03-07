Meteo
Sabato e domenica con piogge irregolari nelle ore centrali
Cedimento anticiclonico già dalla mattinata di #Sabato con cieli coperti. Dal primo pomeriggio un fronte “occluso” interesserà la nostra regione, con piogge e rovesci irregolari anche a carattere temporalesco. Dorsale interna centro meridionale maggiormente esposta ai fenomeni, che risulteranno da moderati a localmente intensi.
Situazione che resterà uguale anche nella giornata di #Domenica, sempre nelle ore centrali con rovesci irregolari.
Generale miglioramento nel corso delle serate sia di Sabato che Domenica.
mappa che indica gli accumuli previsti dalle 07:00 di oggi sabato 7 Marzo fino alle 07:00 di Domenica 8 Marzo.