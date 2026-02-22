[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 28 febbraio la presentazione del catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio”

Sabato 28 febbraio, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, presenteremo il catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del Barocco a Manfredonia”.

Dopo la chiusura dell’esposizione, lo scorso 31 gennaio, con oltre 1500 visitatori in un solo mese, sento il dovere di dare continuità a un lavoro che non è stato solo evento, ma ricerca, studio, confronto. Il catalogo nasce proprio con questo obiettivo: fissare in modo organico i risultati scientifici emersi e consegnarli alla città come strumento di approfondimento e di memoria.

La mostra è partita da un’idea condivisa con il professor Gianpasquale Greco e si è sviluppata grazie al contributo di studiosi e professionisti qualificati, tra cui l’architetto Antonello D’Ardes, autore del progetto espositivo. Come Amministrazione abbiamo scelto di investire su un percorso serio, fondato sulla ricerca storico-artistica e sulla valorizzazione consapevole del nostro patrimonio.

Uno dei punti centrali è stata l’attribuzione della “Coronazione di spine” a Bartolomeo Manfredi, proposta che colloca Manfredonia nel contesto della grande stagione del Barocco europeo e rafforza il profilo scientifico dell’intera iniziativa.

Desidero ricordare il sostegno dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e la disponibilità di Padre Franco Moscone, che ha reso possibile anche l’apertura di spazi di grande valore storico e simbolico. Fondamentale è stato inoltre il contributo di Comunica Creative Company, GOMA, Banca del Mezzogiorno, D’Isita Infissi e dell’impresa Matteo Murgo.

Il catalogo, edito da Claudio Grenzi Editore, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato con la mostra. È uno strumento di studio destinato a restare, un atto di restituzione pubblica di un patrimonio a lungo poco indagato, che intreccia ricostruzione storica, analisi artistica e contesto urbano.

Alla presentazione interverranno il Sindaco Domenico la Marca, Padre Franco Moscone, l’architetto Antonello D’Ardes, l’architetto Nunzio Tomaiuoli, il professor Gianpasquale Greco e il professor Francesco Di Palo.

Vi aspetto per condividere questo nuovo passaggio di un percorso che ha già dimostrato, nei numeri e nella partecipazione, quanto interesse possa generare un lavoro fondato su studio, metodo e autorevolezza.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura