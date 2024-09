Sabato 21 settembre la Concelebrazione eucaristica della “Giornata del sollievo della sofferenza”

La Santa Messa alle ore 11:30 sarà celebrata da padre Franco Moscone nella Chiesa di San Pio

Ogni anno, il 21 settembre viene celebrata la “Giornata del sollievo della sofferenza” dedicata ai malati, alla Casa Sollievo, ai suoi operatori sanitari e ai tanti benefattori.

In questo giorno, alle ore 11:30, padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo e presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza presiederà la Santa Messa nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina.

Si pregherà in particolare per i malati, perché siano consolati nella preghiera e confortati nell’assistenza, per il personale sanitario dell’Ospedale, perché viva la partecipazione alla vita dell’Opera di San Pio come una missione nel progetto di sollievo della sofferenza umana voluto dal Santo Fondatore e per i tanti benefattori dell’Opera che non fanno mai mancare il loro sostegno e la loro carità.

A partire dalle ore 9:30 nella Sala Maria Pyle, precederà la Celebrazione Eucaristica la presentazione del libro “Il medico con le scarpe rotte“, una biografia di Guglielmo Sanguinetti curata da Stefano Campanella. Seguirà poi la consegna del premio “Cercatore della verità” a Francobaldo Chiocci, autore della prima approfondita biografia di Padre Pio e la consegna del premio «Carità verso i fratelli» a Fabio Ciciliano, capo dipartimento nazionale della Protezione Civile.