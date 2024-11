Sabato 16 novembre Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Torna sabato 16 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà.

Sul territorio il Banco Alimentare della Daunia coordinerà, come sempre, la Colletta Alimentare coinvolgendo numerosi volontari che saranno presenti nei supermercati della provincia di Foggia e non solo. Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle 133 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare della Daunia (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono oltre 23.000 persone.

In diocesi i volontari saranno presenti in alcuni punti vendita di Cagnano Varano, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste.

Dal 16 al 30 novembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2024 indetta da Papa Francesco.

