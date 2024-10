Ryanair presenta i voli per la Lapponia

Ryanair ha annunciato il proprio operativo per l’inverno 2024 che collegherà la Lapponia-Rovaniemi a Milano Bergamo con 3 voli a settimana a partire da domenica 27 ottobre.

I voli invernali 2024 da/per Lapponia-Rovaniemi di Ryanair sono disponibili ora su ryanair.com.

La Lapponia è il paese delle meraviglie invernali per antonomasia, con foreste innevate, escursioni mozzafiato con husky e renne e magici hotel di ghiaccio, per non parlare del fatto che qui abita Babbo Natale in persona. Quindi, chi è alla ricerca di avventura, divertimento durante le feste o di un piacevole weekend con la famiglia, la Lapponia offre un’esperienza indimenticabile, avvolta nello spirito del Natale.

RYANAIR, VOLI PER LA LAPPONIA DAL 27 OTTOBRE

I voli sono stati annunciati da oggi e saranno disponibili dal 27 ottobre.

Le parole di Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair:

“Il Natale è arrivato in anticipo per i nostri clienti italiani, con il lancio dell’operativo invernale 2024 di Ryanair per la Lapponia, che offre 3 voli a settimana da/per Milano Bergamo a partire da domenica 27 ottobre.

La Lapponia è il sogno di ogni bambino (grande e piccolo) con esperienze magiche che ricorderai per sempre con la tua famiglia, tra cui chilometri di neve scintillante, escursioni con renne e husky, battaglie di palle di neve, l’aurora boreale, avventure nei parchi a tema natalizio e, naturalmente, una visita speciale a Babbo Natale in persona e al suo allegro team di elfi.

Non è mai troppo presto per iniziare a pianificare il Natale, soprattutto quando significa portarsi avanti per assicurarsi le migliori tariffe disponibili: visita Ryanair.com oggi e prenota il tuo viaggio unico nella vita in Lapponia questo inverno”