Mariah Carey: “Non è ancora Natale, non mettetemi fretta”

Che Mariah Carey fosse una star con uno spirito di umorismo fuori dal comune lo sappiamo da tempo, ma quello che ha fatto ieri ha fatto sorridere tanti suoi fans.

Come sappiamo a Natale mancano, ad oggi, 83 giorni, ma la cantante americana, ovviamente, sta già scaldando i motori per tornare ad allietare le feste con il suo celebre brano All I Want For Christmas Is You.

Ecco il video che Mariah Carey ieri ha pubblicato su Instagramnel quale la si vede seduta in aereo con una coperta addosso, mentre il capitano annuncia di essere diretti al Polo Nord. In sottofondo però si sentono le prime note della canzone e l’artista quindi dice: “Non ancora, scusate. Mi mettono sempre fretta!”.

“Per chi me lo chiede: non è ancora ora!”.

All I Want for Christmas Is You, la sua canzone simbolo, è diventata un vero e proprio inno delle festività natalizie. Non a caso tra novembre e dicembre ritroviamo il brano puntualmente in cima alle classifiche di vendita e streaming in tutto il mondo.

Mariah Carey è senza dubbio la regina del Natale e come ogni anno toccherà attendere dopo il 31 ottobre per scoprire se ci riserverà un video divertente come quello dell’anno scorso nel quale veniva “scongelata” per dare il via al periodo delle feste di Natale.