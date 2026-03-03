La Ruota della Fortuna, perchè non va in onda stasera 3 marzo 2026? Ecco cosa trasmette Canale 5 al suo posto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La serata del 3 marzo porta una novità inattesa per il pubblico di Canale 5: La Ruota della Fortuna non andrà in onda. Il game show guidato da Gerry Scotti, ormai presenza fissa dell’access prime time da quasi otto mesi, lascia spazio a un cambio di palinsesto deciso da Mediaset per far posto alla semifinale di Coppa Italia.

Una pausa breve, ma sufficiente a far discutere gli spettatori più affezionati. Perché il programma si ferma? Cosa viene trasmesso al suo posto? E quando tornerà in onda? Scopriamolo insieme.

Perché La Ruota della Fortuna non va in onda il 3 marzo

La scelta di sospendere La Ruota della Fortuna per una sera nasce dalla necessità di trasmettere in diretta la semifinale di Coppa Italia Como–Inter, un appuntamento sportivo che Mediaset ha deciso di collocare proprio nella fascia oraria occupata dal game show.

La partita andrà in onda subito dopo il Tg5 delle 20, sostituendo quindi l’appuntamento quotidiano con Gerry Scotti e Samira Lui.

Il cambio di palinsesto non è legato agli ascolti, che restano solidi e costanti, ma alla priorità data all’evento calcistico. La Coppa Italia rappresenta infatti uno dei contenuti sportivi più seguiti della stagione televisiva, e la semifinale richiede una collocazione di massimo rilievo.

La decisione era stata anticipata dallo stesso Scotti durante la puntata del 2 marzo, quando aveva spiegato al pubblico che il quiz avrebbe lasciato spazio alla diretta sportiva. Un modo per preparare gli spettatori e chiarire che si tratta di una pausa programmata e non di uno stop improvviso.

Cosa va in onda al posto della Ruota della Fortuna

Al posto della consueta puntata del game show, Canale 5 trasmette Como–Inter, una delle due semifinali di Coppa Italia. La scelta di collocare la partita nell’access prime time permette alla rete di intercettare un pubblico ampio, composto non solo dagli appassionati di calcio ma anche da chi segue gli eventi sportivi più rilevanti della stagione.

La seconda semifinale, Lazio–Atalanta, sarà invece trasmessa il giorno successivo su Italia 1, mantenendo così una distribuzione equilibrata degli eventi sportivi sulle reti Mediaset.

La presenza della Coppa Italia in prima serata conferma la strategia del gruppo televisivo, che punta a valorizzare i diritti sportivi acquisiti senza rinunciare alla continuità dei programmi di intrattenimento.

La scelta di sospendere La Ruota della Fortuna per una sola serata permette di mantenere intatto il ritmo del game show, che negli ultimi mesi ha registrato ascolti stabili e un seguito sempre più affezionato.

Quando torna La Ruota della Fortuna e cosa aspettarsi

La pausa è limitata a una sola serata. La Ruota della Fortuna torna regolarmente in onda mercoledì 4 marzo, nella sua collocazione abituale su Canale 5.

Il programma riprenderà senza modifiche, continuando la sua lunga striscia di messa in onda iniziata quasi otto mesi fa e mai interrotta fino a oggi.

Il ritorno del format, condotto da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui, conferma la centralità del game show nel palinsesto Mediaset. La sua capacità di mantenere ascolti costanti lo ha reso uno dei titoli più affidabili della fascia preserale, contribuendo a trainare la prima serata della rete.

La breve sospensione, quindi, non incide sul percorso del programma, che resta uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento quotidiano. La ripresa immediata dopo la semifinale di Coppa Italia permette al pubblico di ritrovare il gioco senza interruzioni prolungate.