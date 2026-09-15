Ruota della Fortuna, chi è Alex Mandelli: età, carriera del nuovo cantante dei Fortuna Five che sostituisce Marco Galeone

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Alla Ruota della Fortuna è arrivato un volto nuovo: Alex Mandelli, 35 anni, chitarrista e cantante di Varese, è il nuovo frontman dei Fortuna Five, la band che apre ogni puntata del quiz di Gerry Scotti. Il suo debutto è andato in onda il 13 settembre, accompagnato dalla sigla di Happy Days, nel giorno dell’addio di Marco Galeone dopo oltre quattrocento puntate. Mandelli non è arrivato da solo: con lui è entrato anche il tastierista Luca Algisi, segnando una nuova fase musicale per il programma. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Alex Mandelli? Qual è la sua storia artistica? E perché è stato scelto per raccogliere l’eredità di Marco Galeone?

Chi è Alex Mandelli: età, origini e formazione musicale

Alex Mandelli è un musicista professionista con una carriera costruita soprattutto dal vivo. Nato a Varese, classe 1989, ha iniziato il suo percorso con la tromba, studiata sotto la guida del nonno Luigi Camillo Caprioli. La chitarra è arrivata dopo, prima da autodidatta e poi con un percorso strutturato che lo ha portato al diploma in chitarra moderna al CPM di Milano, una delle scuole più prestigiose del settore.

Al CPM ha approfondito ear training, musica d’insieme, teoria, armonia, scrittura musicale e tecniche professionali della chitarra. Ha poi proseguito con workshop e masterclass con nomi come Billy Sheehan, Cesareo, Steff Burns, André Ceccarelli, Luca Colombo e Michele Quaini, con cui ha studiato anche il lavoro del chitarrista da studio.

La voce, invece, Mandelli l’ha trovata “per strada”: grazie al progetto AWA Music Entertainment, uno spettacolo basato sull’improvvisazione dove i musicisti si scambiavano gli strumenti in scena. È lì che ha imparato a gestire palco, pubblico e improvvisazione, sviluppando una presenza scenica che oggi lo rende perfetto per la Ruota della Fortuna.

Una carriera da oltre 300 concerti: collaborazioni, progetti e palchi internazionali

Dal 2014 Mandelli ha collezionato più di 300 concerti, spaziando tra blues, swing, pop e progetti originali. Tra le esperienze più significative c’è Den Gallo, un minitour che lo ha portato ad aprire i concerti dei Modena City Ramblers, Giorgio Canali e Nobraino.

Ha fatto parte di una band tributo ai Blues Brothers, dove ha collaborato anche con Mahmood, prima della vittoria a Sanremo 2019. Ha suonato il basso in un tributo a Laura Pausini, ha lavorato con comici come Andrea Pucci e Max Pisu, e ha portato la sua musica all’estero tra Azerbaigian, Olanda, Grecia e Austria.

Mandelli ha anche esperienze nel cinema: nel 2021 ha recitato nel film Papaya 69. Ha condiviso il palco con Orietta Berti, ha lavorato per eventi di brand come Lamborghini, Maserati, Allianz e Crédit Agricole, e dal 2023 è frontman del collettivo The Ambassadors, attivo negli eventi di lusso. Parallelamente insegna chitarra alle Scuole di Musica Niccolò Paganini.

Perché Alex Mandelli è il nuovo cantante dei Fortuna Five alla Ruota della Fortuna

L’uscita di Marco Galeone, che ha lasciato la Ruota della Fortuna dopo 422 puntate per tornare ai suoi progetti musicali, ha aperto un vuoto importante nella band. Gerry Scotti lo ha salutato con un affettuoso “questa rimane casa tua”, presentando subito i due nuovi ingressi: Mandelli e Algisi.

Il ruolo non è decorativo: i Fortuna Five accompagnano l’ingresso in studio di Gerry Scotti e Samira Lui, aprono ogni puntata con brani che diventano parte dei siparietti del conduttore e danno ritmo allo show. Mandelli, con la sua esperienza live, la sua versatilità e la capacità di gestire il palco, è stato scelto per condividere il fronte vocale con Nicla Ozenda e portare nuova energia alla band.

La sua storia musicale, fatta di palchi, improvvisazione, studio e collaborazioni, lo rende un profilo perfetto per un programma che vive di ritmo, spontaneità e presenza scenica.