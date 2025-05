[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Run For Fun a Foggia, i risultati

È stata una domenica mattina di festa nel cuore di Foggia. Più di 2200 persone, tra atleti agonisti e partecipanti alle manifestazioni non competitive (Run Ten 10km e Run For Fun, passeggiata di inclusione e legalità), hanno preso parte alla terza edizione della Run For- Campionato Italiano Master 10 km.



Tanti i curiosi, i semplici cittadini che hanno visto sfilare attraverso il percorso cittadino gli atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Dai Campi Diomedei, sino a Viale Europa, dal centralissimo Viale Primo Maggio fino all’alberato Viale Michelangelo, s’è snodato il “serpentone” di partecipanti che ha ravvivato la domenica mattina di Foggia.



Sotto il traguardo di Via Galliani, che è stato anche il teatro dello start, il primo a transitare nel notevole tempo di 30:30:006 è stato l’atleta del Burundi Olivier Irabaruta, seguito dal connazionaleJean De Dieu della Bitonto Running attardato di soli 45 centesimi di secondo. Terzo posto per El Yaagoubi, sempre della Bitonto Running.



Nella generale femminile, prima è giunta Francesca Durante, nella categoria SF45 con il tempo di 36:10:660. Facente parte della Atl. Casone Noceto, si è laureata pertanto campionessa italiana della sua categoria, come la sua corregionale Martina Facciani(categoria SF40) dell’Atletica 85 Faenza.



Tra i campioni italiani (anche in questo caso divisi per categoria), spicca il titolo di Marco Broggi della Asd Daunia Running che, col tempo di 31:49:614 ha ottenuto sia il titolo regionale che quello nazionale nella categoria SM35. Nella SM45, successi per Giovanni Auciello della Atletica Pro Canosa; ottima performance anche per Dynamik Fitness, grazie a Simone Falomi (categoria SM50) , Mohammed Errami (SM55) e Santino Maccagnan(SM60).



Tutti i risultati ed i relativi tempi, sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20253965