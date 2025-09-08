[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica in agro di San Giovanni Rotondo

Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio.

Bari, 8 settembre 2025 – A causa di una rottura improvvisa di una condotta a servizio dell’abitato di San Giovanni Rotondo (FG) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà fino alla risoluzione del problema.

Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica alle utenze ubicate nelle Contrade: San Salvatore, Bianca, S. Egidio, Passaturo, Costa, Ruggiano, SS 272 Km 6, Capo D’Ancello dei comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Manfredonia (FG). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro il pomeriggio del giorno 9 settembre.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.