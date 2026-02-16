Rossella Brescia piena di dubbi dopo le parole dell’ex: “C’era una terza persona?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È giunta al termine due anni fa la relazione tra Rossella Brescia e Luciano Cannito, una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo vent’anni d’amore.

Lei disse subito di essere molto sorpresa, non si aspettava assolutamente che l’ex compagno mettesse fine alla loro storia d’amore. Sabato a Verissimo l’ex della conduttrice ha detto che ad un certo punto non ha più provato lo stesso profondo amore che li aveva sempre tenuti uniti. Lui sentiva che le stava mancando di rispetto ed è per questo che l’ha lasciata, però ha fatto sapere che continuerà ad amarla per sempre.

Le rivelazioni di Luciano Cannito confondono Rossella Brescia: come ha replicato all’ex compagno

Mentre parlava con Silvia Toffanin l’ex compagno della nota conduttrice e ballerina ha nominato una terza persona, parole che hanno fatto venire dei dubbi a Rossella Brescia. Lei ha fatto sapere che alcune cose non le ha capite, tra le varie cose ha detto: “Lui ha detto una cosa precisa, ‘quando guardo una terza persona’, quindi vuol dire che c’era una terza persona. Non voleva mancarmi di rispetto? Allora c’era qualcuno”.

Rossella Brescia a Silvia Toffanin ha detto che vorrà sempre bene a Luciano Cannito, ha poi assicurato di aver voltato pagina dopo la fine della loro storia d’amore, per lei è un capitolo chiuso. Da parte dell’ex compagno avrebbe preferito più chiarezza, perché alcune cose non le ha mai capite, però non vuole parlare più della loro rottura perché ormai è andata avanti.