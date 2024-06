Roseto Valfortore – Torna la notte romantica nei borghi più belli d’Italia

L’appuntamento più dolce dell’anno sta per tornare, sempre con la collaborazione dell’associazione I Borghi più belli d’Italia: sabato 22 giugno 2024 va in scena la nona edizione della Notte Romantica, una serata a lume di candela dedicata agli innamorati (ma non solo!).

L’iniziativa, nata per celebrare l’amore in ogni sua forma, raccoglie ormai annualmente circa 200 adesioni tra i borghi italiani appartenenti al circuito, e attira in media 500mila visitatori.

A Roseto Valfortore a partire dalle ore 10:30, visite guidate nel borgo, alle 17:30 foto nel centro storico davanti ai sarcofagi di Tullio e Manlia che simboleggiano due innamorati. Alle ore 20:30, passeggiata romantica in Tandem in via Coste….a seguire un dolce pensiero d’amore. Ore 23:00 Serenata d’amore.