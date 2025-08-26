Rosario Guglielmi e Siria Schifi: “Nessuna relazione, solo un bacio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rosario Guglielmi, ex volto di Temptation Island, ha voluto fare chiarezza sulla segnalazione di un presunto flirt con Siria Schifi, circolata nelle scorse ore sul web. Interpellato da Lorenzo Pugnaloni, Guglielmi ha smentito le voci, affermando di aver incontrato Siria solo l’11 e il 12 agosto a San Benedetto.

La versione di Rosario Guglielmi

“C’è stato solo un bacio, ma non di quelli importanti e sentimentali, e nulla di fisico” ha precisato Rosario, smentendo in modo categorico qualsiasi relazione in corso o un presunto incontro avvenuto a giugno.

Anche Siria Schifi è intervenuta, definendo Rosario “una persona eccezionale” e ammettendo di voler “preservare il più possibile il mio rapporto con lui”. Le sue parole confermano un interesse reciproco, ma chiariscono che il legame è ancora nella sua fase embrionale. Nonostante l’attrazione, entrambi i diretti interessati hanno dunque messo in chiaro che non si tratta di una vera e propria storia d’amore, ma di una conoscenza ancora agli inizi.