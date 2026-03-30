Rosario Guglielmi e Lucia hanno trascorso la notte insieme prima del GF Vip? Lui nega: “Non ero io”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti prima che lei varcasse la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip? A quanto pare lei nella casa avrebbe detto di aver trascorso la notte con lui prima del reality, lui però ci ha tenuto a fare chiarezza.

A Radio Radio, nel programma ‘Non Succederà Più’ l’ex fidanzato della gieffina ha rivelato: “No, non è vero che abbiamo passato una notte insieme poco prima che entrasse al GF. Non la vedo da quattro o cinque mesi, l’ho anche bloccata, posso assicurarlo”. Rosario Guglielmi ha poi detto che forse Lucia Ilardo si è confusa con qualcun altro, forse con Lorenzo Spolverato, ma di certo non era lui.

Rosario Guglielmi torna a parlare di Lucia Ilardo: non andrà al Grande Fratello Vip per un confronto

Riferendosi all’ex fidanzata l’ex volto di Temptation Island l’ha definita una spirito libero, non sa se oggi potrebbe avere una relazione stabile ed è per questo che tra loro è finita. Ha fatto poi sapere che per lui è stata una grossa delusione perché ci teneva davvero a lei.

Il bacio con Renato al Grande Fratello Vip non l’ha stupito, ad oggi è single quindi non ha motivo di giudicarla. Lui giudica solo quello che ha fatto quando stavano ancora insieme. Di recente aveva detto che forse avrebbe accettato di approdare nella casa, ma a quanto pare ha cambiato idea. In merito a ciò Rosario Guglielmi ha svelato: “Non credo che andrò al GF per un confronto con lei. Non ho voluto un confronto fuori, perché farlo dentro? Lo troverei poco maturo“.