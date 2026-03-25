Rosalía interrompe il concerto a Milano per un malore sul palco: “Non ce la faccio a continuare”

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La cantante Rosalía ha interrotto il suo concerto a Milano dopo essersi sentita male mentre si esibiva davanti ai fan. L’episodio è avvenuto nella serata del 25 marzo durante il live al Forum di Assago, dove l’artista è stata costretta a fermare lo spettacolo per un improvviso malore.

Rosalía si sente male durante il concerto a Milano

A circa metà del live, Rosalía ha interrotto la performance per parlare direttamente al pubblico. Visibilmente provata, la cantante ha spiegato cosa stava succedendo:

“Ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento male. Ho vomitato, ho avuto come una specie di intossicazione alimentare”, ha detto dal palco, tenendosi una mano sulla pancia.

L’artista ha poi aggiunto di non aver mai vissuto una situazione simile durante un concerto e di aver provato a continuare lo show nonostante il malessere. Tuttavia, pochi minuti dopo ha deciso di fermarsi definitivamente: “Non ce la faccio a continuare, sto soffrendo. Ho fatto del mio meglio”.

Il pubblico applaude e Rosalía si scusa con i fan

Dopo l’annuncio, il pubblico del Forum di Assago ha reagito con un lungo applauso per sostenere la cantante. Prima di lasciare il palco, Rosalía si è scusata più volte con i fan presenti in sala, spiegando che avrebbe voluto concludere lo spettacolo ma che le sue condizioni non glielo permettevano.

La notizia è stata riportata anche da Fanpage.it, che ha raccontato i momenti in cui la cantante ha spiegato il malore direttamente dal palco.

Cosa è successo al concerto di Rosalía a Milano

Secondo quanto raccontato dalla stessa artista, il malessere sarebbe stato causato da una possibile intossicazione alimentare. Dopo aver tentato di proseguire il live per diversi minuti, la cantante ha deciso di interrompere il concerto per evitare di peggiorare la situazione.

I fan presenti hanno mostrato comprensione e sostegno, applaudendo l’artista mentre lasciava il palco. Non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute nelle ore successive all’evento.