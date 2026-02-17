Rosa Perrotta: l’esilarante trasvestimento con Pietro per Carnevale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per il Carnevale 2026 Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso di organizzare una festa in maschera tutta in famiglia. Il tema? Una simpatica “Japanese family”, come l’ha definita la stessa Rosa sui social. Tra kimono, ombrellini rossi e costumi gonfiabili da sumo, la coppia ha trasformato il salotto di casa in un piccolo set fotografico a tema giapponese. Con loro, anche i figli, vestiti da ninja, protagonisti assoluti degli scatti.

Le immagini pubblicate su Instagram hanno immediatamente attirato l’attenzione dei follower, tra ironia, tenerezza e tanta cura nei dettagli. Un Carnevale domestico, ma studiato con precisione.

La “Japanese family” conquista Instagram



A spiegare il senso della scelta è stata direttamente Rosa Perrotta nella didascalia che accompagna il post:

“Japanese family. Un lottatore di sumo, una geisha, 2 piccoli ninja…ed anche per questo carnevale, ho studiato tutto in modo che il più sobrio fosse papà. Chi vi è piaciuto di più?”. Una frase che racchiude perfettamente lo spirito della serata: ironia, gioco di squadra e un pizzico di autoironia nei confronti di Pietro Tartaglione, trasformato in un lottatore di sumo con tanto di costume imbottito e parrucca. Accanto a lui, Rosa in versione geisha, con kimono nero, make-up marcato, rossetto rosso intenso e un tradizionale ombrellino giapponese a completare l’effetto scenico.

I veri protagonisti, però, sono i due bambini, vestiti da ninja con tute nere e pose da piccoli guerrieri. In una delle foto uno dei figli assume una posizione da combattimento, mentre l’altro resta accanto ai genitori, contribuendo a creare un quadretto familiare che ha fatto il pieno di like: oltre 33 mila “mi piace” e centinaia di commenti in poche ore.

Tra le reazioni dei follower spiccano commenti entusiasti come “Adoro”, “Bellissimi”, “Stupendi, meravigliosi, originali e coordinati” e “Fantastici”, a conferma di quanto la coppia riesca ancora a coinvolgere il pubblico con contenuti semplici ma ben costruiti.

