Romina Power, ritorno ad Amsterdam: le radici olandesi

Settantaquattro anni e la stessa dolcezza di sempre. Romina Power ha scelto l’Olanda per spegnere le candeline, un Paese che per lei non è solo una meta di viaggio, ma una tappa emotiva, quasi un ritorno al grembo delle origini. A raccontare i dettagli di questa trasferta familiare è Grand Hotel, che ha dedicato alla cantante un servizio dal tono intimo e caloroso. Ad accompagnarla c’erano le figlie, Cristel e Romina Junior, e il piccolo Axel Lupo, l’adorato nipotino che ha oramai conquistato un posto speciale nel cuore della nonna. Insieme hanno raggiunto Amsterdam, dove Romina si è lasciata rapire dai colori dei canali, dai riflessi dorati dei ponti, dal profumo dei tulipani e dall’eco della memoria di Linda Christian, la madre olandese che continua a vivere nel suo ricordo come un faro silenzioso.

Tra passato e presente, un viaggio simbolico

Il viaggio in Olanda non è stato soltanto un momento di festa, ma anche una riflessione intima sul tempo che passa e sul valore delle radici. Romina Power ha voluto omaggiare la propria storia familiare, visitando i luoghi legati alla madre Linda Christian, nata a Tampico ma di sangue olandese, e respirando quell’atmosfera mitteleuropea che da sempre l’affascina. L’artista ha condiviso giornate serene con le figlie, tra passeggiate, musei e piccole fughe nei dintorni della capitale, lasciando che ogni immagine e ogni emozione si sedimentassero come un ricordo prezioso. Chi l’ha vista ad Amsterdam racconta di una donna luminosa, sorridente, curiosa, con lo stesso spirito libero di un tempo. Una viaggiatrice dell’anima, capace di trasformare ogni spostamento in un rito affettivo, un modo per ritrovare se stessa e il senso profondo della vita. Oggi, a 74 anni, Romina Power appare più serena che mai. Dopo le ombre del passato, le battaglie interiori e le ferite mai del tutto rimarginate — prima fra tutte la scomparsa della figlia Ylenia — la cantante ha trovato un equilibrio fatto di silenzio, arte e natura. Vive tra la California e la Puglia, due luoghi simbolici della sua vita: l’uno rappresenta la spiritualità e il contatto con la natura, l’altro la memoria della famiglia creata con il suo ex Albano Carrisi e l’abbraccio del mare. Sui social condivide spesso riflessioni poetiche, fotografie di tramonti e messaggi di pace, rivelando un lato profondamente contemplativo. Lontana dalle polemiche e dai clamori televisivi, preferisce oggi dedicarsi alla pittura e alla scrittura. È in lavorazione un volume fotografico autobiografico, che dovrebbe uscire entro la fine del 2025, una sorta di diario per immagini e parole, con ricordi e pensieri maturati nel corso di una vita intensa e appassionata. Nonostante la separazione ormai storica da Al Bano, tra i due sembrava essersi ricreato un legame di rispetto e affetto. In più occasioni si sono ritrovati su palchi e in eventi celebrativi, ma pare che la cantante italoamericana abbia avuto delle divergenze con il Carrisi dopo la decisione di quest’ultimo di andare a cantare in Russia. Tornando a Romina, l’artista ha ereditato da mamma Linda non solo la bellezza e la grazia, ma anche quella forza gentile che si manifesta nel modo in cui affronta la vita: con calma, senza rancori, ma con una determinazione interiore che si percepisce in ogni gesto. La sua figura, sospesa tra mito e realtà, continua ad affascinare un pubblico trasversale: i nostalgici degli anni Settanta e Ottanta, i giovani che la riscoprono attraverso la musica e le immagini, e chi semplicemente la ammira per la sua autenticità. E mentre il piccolo Axel Lupo cresce, portando con sé il sorriso della nonna e la dolcezza di una storia familiare che attraversa generazioni, Romina Power continua a scrivere la sua vita come una lunga canzone d’amore, una melodia che parla di libertà, di radici e di eterna rinascita.





