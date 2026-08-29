Romina Power e quella rivelazione sulle nozze segrete con Al Bano: “Sposati a Capri…”

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Romina Power e Al Bano Carrisi hanno formato una delle coppie più amate dal pubblico italiano. I due si sono conosciuti sul set di un musicarello nel 1968. Nel 1970 hanno deciso di unirsi in matrimonio in una cerimonia organizzata a Cellino San Marco. Non tutti saranno però che la coppia si era sposata in segreto un anno prima. A rivelarlo è stata la cantante americana che in un’intervista rilasciata al Corriere della sera ha dichiarato le seguenti parole: “Ci eravamo sposati a Capri, il 13 maggio in una grotta. Solo io e lui, ci dicemmo parole molto belle e ci scambiammo le fedi”. La donna ha quindi parlato delle nozze avvenute in Puglia con Al Bano Carrisi , facendo una rivelazione. Romina Power ha detto: “Al momento del sì non rispondemmo noi ma tutti i partecipanti”,

Romina Power vive in una masseria in Puglia

Nonostante la fine del matrimonio con Al Bano Carrisi, Romina Power ha scelto di continuare a vivere in Puglia. L’artista americana ha affermato di vivere in una masseria dove trascorre con serenità e leggerezza la sua vita. La donna ha rivelato di essere circondata da molti animali, dichiarando: “Ci sono gatti, cani, galline, rane, 90 mila api. Il mio primo anno come apicultrice mi ha dato 10 chili di miele con due arnie. Considerando la penuria di acqua ed i pesticidi che le stanno sterminando è tanto”. L’ex moglie del Leone di Cellino San Marco è reduce da un tour in giro per l’Italia per presentare il suo ultimo libro dove narra alcuni dettagli inediti della sua vita privata e professionale.