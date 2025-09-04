Romina Power dietro il post di Yari contro la Lecciso?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il triangolo familiare composto da Romina Power, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso torna al centro del gossip a causa di nuove, presunte, tensioni a Cellino San Marco. Secondo un retroscena del settimanale Oggi, le frizioni sarebbero scaturite da un post pubblicato e poi cancellato da Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina.

Il discusso post di Yari Carrisi e Romina dissociata da Al Bano

Nel post, Yari aveva usato parole dure contro la compagna del padre, Loredana, definendola “La Padrona”. L’indiscrezione suggerisce che dietro la provocazione del ragazzo possa esserci lo zampino di Romina, la quale non avrebbe mai accettato la “seconda vita” dell’ex marito.

La tensione si aggiunge a un altro recente scontro pubblico tra Al Bano e Romina. Lo scorso giugno, Romina si era dissociata dalla decisione dell’ex di cantare “Felicità” in Russia con Iva Zanicchi, definendo la scelta fuori luogo. Le sue parole avevano scatenato la dura reazione di Al Bano, che aveva parlato di una “coltellata mediatica” dalla madre dei suoi figli. L’accaduto conferma come i dissapori tra i due non si siano ancora spenti.